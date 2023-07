Sami está EM BUSCA de profissionais presencias e REMOTOS

A Sami, operadora de saúde que oferece um serviço de ponta, reúne as melhores práticas da medicina e repensa conceitos antigos, para que mais pessoas tenham acesso à saúde, está com vagas abertas no mercado. Isto é, se você está buscando um novo emprego, veja a lista abaixo:

Analista Financeiro Sênior – Tesouraria – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de talentos;

Especialista de Relacionamento (Vaga para PCD) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Médico (a) Auditor (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Full Stack – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo: Colaborar e fazer parceria com outros membros da squad para criar soluções de software seguras, confiáveis e escaláveis. Escrever código ou scripts de sistemas.

Mais sobre a Sami

Sobre a Sami, podemos frisar que estamos falando de uma companhia feita de pessoas com o sonho grande de cuidar do ser humano construindo confiança em todos os seus relacionamentos, começando pela relação com a própria saúde.

Isto é, não é apenas uma operadora de saúde, mas sim uma plataforma que oferece acompanhamento médico remoto e presencial, que vai muito além do clínico. Cada membro possui uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde que zelam pela sua qualidade de vida em todos os seus aspectos e particularidades.

Por fim, seu modelo único entrega saúde eficiente, com preços até 35% menores que os concorrentes diretos e índices de satisfação que ultrapassam os 90%.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!



Você também pode gostar: