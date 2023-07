SAMSUNG está confiante com o futuro dos CELULARES DOBRÁVEIS. Porcentagem de vendas impressiona

A Samsung lidera o mercado de smartphones dobráveis e pretende manter sua posição dominante. Durante o evento Unpacked na Coreia do Sul, a empresa revelou os novos modelos Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold. Assim, espera alcançar um aumento de 50% nas vendas em 2023 em comparação ao ano anterior.

Acredita-se que a crescente popularidade dos celulares dobráveis trará resultados impressionantes para a Samsung. A empresa está confiante de que o Galaxy Z Flip 5 contribuirá significativamente para alcançar esse objetivo.

Samsung confia na venda dos “dobráveis”

O chefe da divisão mobile da Samsung, TM Roh, revelou que as vendas de dobráveis da empresa em 2022 chegaram perto de 10 milhões de unidades. O modelo Galaxy Z Flip 4 correspondeu a 60% das vendas, enquanto o Galaxy Z Fold 4 ficou com os 40% restantes.

As empresas de análise de mercado IDC e TrendForce estimam que o segmento de smartphones dobráveis chegará a 20 milhões de unidades vendidas em 2023. Com base nessas previsões, a Samsung espera que o Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5 alcancem a marca de 15 milhões de unidades vendidas. Isso corresponderia a uma fatia de 75% do mercado de dobráveis.

TM Roh está otimista de que o Galaxy Z Flip 5 obterá resultados excelentes em 2023, principalmente na Coreia do Sul. A empresa está focada em popularizar os smartphones dobráveis e atrair mais consumidores para trocarem seus celulares tradicionais por esses modelos inovadores.

É importante lembrar que o Galaxy Z Flip 5 e o Galaxy Z Fold 5 já estão disponíveis em pré-venda no Brasil. Os preços sugeridos são de R$ 7.999 e R$ 13.799, respectivamente.

Cadeado Galaxy: como é que funciona?

Cadeado Galaxy é uma funcionalidade de segurança oferecida pela Samsung a fim de proteger celulares de forma remota. Com esse recurso, os usuários podem configurar uma senha, bloqueando o aparelho através de uma ligação telefônica, bem como do navegador.



Você também pode gostar:

Esse serviço é disponibilizado mediante pagamento e oferece uma camada adicional de proteção em situações de perda, furto ou roubo do celular. Ele pode ser comparado, em certa medida, com as funcionalidades do Encontre Meu Dispositivo e do Smartthings Find, que são aplicativos padrão do Android. No entanto, o Cadeado Galaxy possui uma vantagem significativa, pois continua funcionando mesmo se as contas associadas ao dispositivo forem removidas.

Com essa solução de segurança, os usuários podem ter a tranquilidade de que seus celulares estão protegidos mesmo em circunstâncias adversas. A possibilidade de bloquear o smartphone remotamente garante a privacidade dos dados pessoais e impede o acesso não autorizado ao dispositivo, proporcionando maior segurança e controle aos usuários da Samsung.

Como funciona?

O Cadeado Galaxy é uma funcionalidade para bloqueio remoto oferecida pela Samsung na proteção dos celulares, sendo relacionado ao IMEI, que é a “identidade” do celular. Para ativar o serviço, há a necessidade de associação do CPF ou do CNPJ, criando a senha composta por seis dígitos. Esta será utilizada para bloquear.

Com todas as configurações prontas, é possível bloquear o dispositivo de duas maneiras distintas:

Através de uma ligação telefônica para os números 4004-0000 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 555 0000 (demais regiões e cidades). Acessando o site por meio de um navegador.

Em ambos os casos, é imprescindível inserir a senha para a conclusão do processo de bloqueio. Uma vez ativado, o Cadeado Galaxy impede o acesso aos dados presentes no dispositivo, incluindo aplicativos, mensagens e fotos, impossibilitando o uso do aparelho até que uma senha para desbloqueio seja digitada.

O recurso da Samsung está diretamente associado ao IMEI do celular. Assim, permite seu funcionamento mesmo após a remoção do login do usuário. Essa funcionalidade proporciona uma camada a mais de segurança, garantindo a proteção dos dados pessoais dos usuários em situações de perda ou roubo do celular.

O que é preciso para usar o Cadeado Galaxy da Samsung?

Todos os dispositivos da linha Samsung Galaxy que possuam o sistema operacional Android 10 e tenham sido fabricados no Brasil têm acesso ao serviço de bloqueio remoto Cadeado Galaxy. O plano anual está disponível por R$ 39,90, e os usuários podem optar pela versão de dois anos, que pode ser comprada por R$ 59,90.

Ademais, os seguintes aparelhos da Samsung têm direito a receber o Cadeado Galaxy gratuitamente por um período de dois anos:

S21 FE;

Z Flip 3, Z Flip 4;

Z Fold 3, Z Fold 4;

S22;

S23.

Essa vantagem oferece uma camada extra de proteção e segurança aos usuários em caso de perda, furto ou roubo de seus celulares. Dessa forma, garante que os dados pessoais permaneçam protegidos mesmo em situações adversas.

Cadeado Galaxy, SmartThings Find ou Encontre Meu Dispositivo?

Além do Cadeado Galaxy, os dispositivos da Samsung oferecem outras opções para bloquear o celular remotamente, como o SmartThings Find e o Encontre Meu Dispositivo. No entanto, a principal vantagem do recurso pago é a possibilidade de vincular o bloqueio ao IMEI do aparelho, proporcionando uma camada extra de segurança.

Enquanto o SmartThings Find e o Encontre Meu Dispositivo também permitem o bloqueio remoto, o Cadeado Galaxy se destaca por estar associado ao número de identificação IMEI do celular, como citado. Essa característica faz com que o bloqueio seja efetivo mesmo se as contas do usuário forem removidas do dispositivo, tornando-o uma opção mais segura em casos de perda ou roubo do celular.