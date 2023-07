Samsung está oferecendo 60 aulas gratuitas de capacitação tecnológica. Saiba agora como se inscrever

A Samsung, uma das principais empresas de tecnologia do mundo, está promovendo um programa inovador de capacitação tecnológica, disponibilizando um total de 60 aulas remotas e presenciais, que ocorrerão em Manaus (AM) durante todo o mês de agosto.

Samsung oferece 60 oportunidades de capacitação tecnológica em agosto; veja como se inscrever

O programa é aberto a estudantes e profissionais de todas as regiões do Brasil, permitindo que pessoas interessadas em aprimorar suas habilidades tecnológicas tenham a chance de participar. Assim, com foco em duas áreas essenciais do mundo digital, os participantes poderão escolher entre a trilha de desenvolvimento de softwares e a trilha de inteligência artificial (IA).

Excelência acadêmica com certificação reconhecida

Para garantir o alto padrão de ensino, as aulas são ministradas por educadores altamente qualificados da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Estadual do Amazonas (UEA). Já que ao concluir as atividades, os participantes receberão um certificado de participação, valorizando suas jornadas educacionais e profissionais.

Inscrições pelo site ou aplicativo

A inscrição é simples e rápida. Desse modo, os interessados podem se inscrever diretamente pelo site oficial do programa ou utilizar o aplicativo dedicado do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Um mês repleto de oportunidades

As atividades do programa estão distribuídas ao longo do mês de agosto, abrangendo diversas áreas da tecnologia e proporcionando uma experiência abrangente de aprendizado. Algumas das trilhas disponíveis incluem:

Desenvolvimento Ágil e DevOps



Nessa trilha, os participantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre desenvolvimento ágil e práticas DevOps utilizando Docker e Git.

Fabricação Digital e Impressão 3D

Essa trilha oferece um mergulho no mundo da fabricação digital, abordando temas como eletrônica básica e impressão 3D, fornecendo habilidades práticas para criar projetos inovadores.

Programação e Inteligência Artificial

Os alunos interessados em programação poderão aprender a consultar bases de dados SQL com Python e ainda explorar o fascinante campo da inteligência artificial.

Trilhas de Inovação

A inovação é fundamental no mundo tecnológico, e o programa oferece diversas trilhas dedicadas a desenvolver habilidades inovadoras e criativas, como Design Thinking e prototipação com Arduino.

Internet das Coisas (IoT) e Realidade Aumentada

Os participantes também podem se aprofundar em temas emergentes, como IoT e Realidade Aumentada, adquirindo conhecimentos essenciais para as tecnologias do futuro.

De modo geral, com a iniciativa de oferecer aulas gratuitas de capacitação tecnológica em agosto, a Samsung demonstra seu compromisso em promover a educação e o desenvolvimento profissional no Brasil.

Uma vez que a oportunidade de aprender com educadores de renome e obter um certificado reconhecido é uma chance única para estudantes e profissionais que buscam se destacar em um cenário cada vez mais competitivo e inovador.

Contudo, as vagas são limitadas, então não perca tempo e garanta sua participação inscrevendo-se hoje mesmo pelo site ou aplicativo do Samsung Ocean.

Evolução tecnológica

A área de tecnologia é dinâmica e evolui rapidamente. Visto que novas linguagens de programação, frameworks, metodologias de desenvolvimento e tecnologias surgem com frequência.

Desse modo, através da capacitação, os profissionais têm a oportunidade de se manterem atualizados, aprendendo sobre as últimas tendências e inovações do setor. Em suma, isso permite que estejam preparados para lidar com os desafios e demandas do mercado de trabalho contemporâneo.

Maior empregabilidade

Profissionais capacitados na área de tecnologia tendem a ser mais procurados pelas empresas. Dessa forma, a busca por talentos que possuam habilidades técnicas específicas é alta, e os empregadores valorizam candidatos que demonstrem conhecimentos atualizados e competências relevantes. Uma vez que ao investir em capacitação, o profissional amplia suas chances de conseguir empregos melhores e mais bem remunerados.

De forma geral, a tecnologia tem um impacto disruptivo em muitos setores, e isso cria novas demandas por soluções tecnológicas inovadoras. A capacitação, portanto, não apenas permite acompanhar essas mudanças, mas também possibilita a criação de novas oportunidades profissionais.