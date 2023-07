Samuel L. Jackson faz sessões de acupuntura a bordo do Mega Yacht da Magic Johnson

Magic Johnson as férias anuais de iate de alguma forma ficaram ainda MAIS luxuosas … Samuel L. Jackson acabou de revelar que o passeio de barco agora conta com sessões de acupuntura!!!

Johnson, Jackson e alguns de seus amigos próximos venderam mais uma vez para suas férias anuais na Europa no início deste mês – desta vez na Riviera Francesa – e a estrela de “Pulp Fiction” mostrou que realmente não há economia de gastos na fuga.

Nas fotos que Jackson postou em sua página do Instagram na quinta-feira de manhã, você pode ver que ele recebeu agulhas de cura injetadas em sua pele – tudo isso enquanto ele relaxava e se banhava em raios de sol em um dos decks do barco.

Samuel claramente sabia que o momento era cheio de luxo – porque ele legendou uma das fotos com as palavras: “Accu in da Sun !!”