San Francisco Giants está interessado em contratar Justin Verlander

Tele San Francisco Giants são supostamente uma das equipes considerando O arremessador do New York Mets, Justin Verlander como um alvo comercial potencial antes do prazo comercial.

Durante a negociação Verlander poderia ser uma opção para o Mets se eles decidirem vender no prazo, o arremessador, que é um futuro membro do Hall da Fama, precisaria abrir mão de sua cláusula de proibição de negociação para fazer qualquer negócio acontecer.

“Os Giants estão entre as equipes que avaliam Justin Verlander como candidato a prazo de negociação, caso ele esteja disposto a abrir mão de sua cláusula de proibição de negociação”, revelou Jon Morosi, membro da MLB.

Um obstáculo na negociação de Verlander é a quantia substancial de dinheiro que ele deve. Atualmente, ele está jogando com um contrato de dois anos no valor de $ 86,7 milhões, com opção de aquisição para a temporada de 2025.

A partir de agora, o Mets parece desinteressado em se separar de Verlander ou de seu caro co-ace, Max Scherzer.

No entanto, outras equipes estão de olho na situação de Verlander caso o Mets mude de posição e ele concorde em abrir mão de sua cláusula de proibição de troca.

Verlander recentemente apresentou uma de suas melhores performances da temporada, lançando oito entradas e permitindo apenas uma corrida em três rebatidas, enquanto eliminava sete rebatedores.

No geral, Verlander tem um recorde de 4-5 este ano, com 3,47 ERA, 1,16 WHIP e 70 eliminações em 83 entradas.

Em sua temporada anterior com o Houston AstrosVerlander ganhou seu terceiro prêmio Cy Young.

Apesar de um início lento nesta temporada, as habilidades de Verlander podem ser valiosas para uma equipe rival se ele for negociado. Em troca, o Mets poderia potencialmente adquirir um pacote promissor de perspectivas.