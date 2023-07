Santander abre 132 vagas de emprego pelo Brasil

O Santander, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, anunciou hoje a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Com um compromisso constante de oferecer oportunidades de carreira e desenvolvimento profissional, o banco busca expandir sua equipe com profissionais talentosos e dedicados. Além disso, a empresa destaca os benefícios disponíveis para os colaboradores, consolidando-se como uma empregadora atrativa para aqueles que buscam uma carreira no setor financeiro.

Santander abre vagas de emprego pelo país

Ao ingressar na equipe do banco, os colaboradores têm acesso a uma série de benefícios que visam proporcionar bem-estar e crescimento profissional. Dentre os destaques, estão:

Plano de saúde abrangente para o funcionário e seus dependentes.







Programas de incentivo à educação e desenvolvimento, como bolsas de estudo e treinamentos internos.







Oportunidades de crescimento e ascensão dentro da empresa, com planos de carreira claros.







Ambiente de trabalho diversificado e inclusivo, promovendo a valorização da diversidade.







Flexibilidade de horários e possibilidade de trabalho remoto.







Remuneração competitiva no mercado.

Esses benefícios refletem o comprometimento do Santander em proporcionar um ambiente de trabalho motivador e recompensador para seus colaboradores. O banco divulgou vagas de emprego disponíveis para diferentes cargos e áreas de atuação em várias cidades do Brasil. Confira algumas delas:

Gerente de Relacionamento Corporativo – São Paulo/SP;







Analista de Crédito Imobiliário – Rio de Janeiro/RJ;







Assistente de Atendimento ao Cliente – Belo Horizonte/MG;







Especialista em Investimentos – Porto Alegre/RS;







Analista de Riscos – Brasília/DF;







Consultor de Negócios – Salvador/BA;







Estagiário de Recursos Humanos – Curitiba/PR;







Analista de Marketing Digital – Fortaleza/CE;







Gerente de Contas Premium – Recife/PE;







Analista de Finanças – Manaus/AM;







Coordenador de Segurança da Informação – Goiânia/GO;







Caixa Bancário – Belém/PA;







Analista de Operações de Crédito – Florianópolis/SC;







Estagiário de Tecnologia da Informação – São Luís/MA.

Veja também: Stefanini abre 302 vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas acima, os interessados devem acessar o portal 123empregos e realizar o cadastro. O portal oferece uma plataforma prática e intuitiva, que permite aos candidatos pesquisar e se candidatar às oportunidades de acordo com seus perfis e preferências.

Sobre o Santander

Fundado em 1857, o Grupo Santander é uma das instituições financeiras mais sólidas e reconhecidas globalmente. No Brasil, o Santander atua há mais de 40 anos, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços financeiros para pessoas físicas e jurídicas.

A empresa tem como missão contribuir para o progresso das pessoas e das empresas, promovendo o desenvolvimento econômico e social do país. Com valores fundamentados na ética, inovação, respeito e compromisso com a sociedade, o grupo se tornou uma referência no mercado financeiro brasileiro.



Você também pode gostar:

Com a abertura dessas novas vagas de emprego, a instituição reafirma seu compromisso em investir no crescimento profissional de seus colaboradores e fortalecer ainda mais sua equipe para continuar oferecendo soluções financeiras eficientes e de qualidade a seus clientes.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.