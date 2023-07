Santander ABRE programa de TRAINEE com salários de R$ 8,3 mil

O Santander, o terceiro maior banco privado do país por ativos, está com uma ótima oportunidade para quem visa um crescimento profissional. Na última segunda-feira (24), a instituição divulgou o início das inscrições para o Programa de Trainee 2024, que pode ser o início de uma trajetória nessa empresa multinacional.

Vale frisar que o programa oferece inúmeras vagas de trabalho em São Paulo, principal polo econômico do país. O Santander disponibiliza cargos para áreas como Atacado, Wealth Management, Riscos, Finanças, Tecnologia, Varejo, entre outras.

Mais sobre o Programa de Trainee

Contando um pouco mais a respeito do programa, é válido frisar que é desenvolvido para jovens corajosos, provocativos e com iniciativa, justamente para ajudar o Santander a chegar no objetivo de ser a melhor empresa de consumo do país.

Além disso, o programa tem duração de 12 meses, incluindo job rotation para que os trainees vivenciem experiências importantes em várias áreas escolhidas de acordo com a necessidade de cada negócio. Além disso, durante os meses, os participantes terão mentoria individual com executivos do banco, para apoiar a construção da carreira.

Conheça alguns dos benefícios disponíveis:

Salário de R$ 8,3 mil;

Remuneração variável atrelada à performance;

Vale alimentação;

Vale refeição;

Vale Transporte;

Auxílio creche / babá;

Assistência médica e odontológica;

Previdência privada.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do programa de trainee via 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes referentes ao programa, (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) você confere os prazos e mais detalhes.



