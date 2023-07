São José dos Pinhais (PR) abre concurso na área da educação

A Prefeitura do município de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, está com inscrições abertas para concurso público que visa contratação de profissionais de nível superior.

A banca responsável pela organização do concurso público é o Instituto AOCP.

Vagas e salários São José dos Pinhais – PR

Ao todo, a Prefeitura de São José dos Pinhais oferece 40 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargo e vagas

Professor – 20 vagas;

Professor de Educação Física – 20 vagas.

O salário oferecido pela Prefeitura de São José dos Pinhais é de R$ 3.050,37 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições concurso público São José dos Pinhais – PR



Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de São José dos Pinhais têm até o dia 21 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto AOCP.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Instituto até o dia 24 de julho de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

A entidade responsável pelo certame verificará perante o órgão gestor do CadÚnico a veracidade das informações prestadas pelo candidato para fins de confirmação do pedido de isenção.

Atribuições de cargo São José dos Pinhais – PR

Confira a seguir as principais funções de Professor:

Professor

Participar na elaboração, execução e avaliação do currículo;

Proposta Pedagógica, Regimento Escolar e Plano Anual de metas da Unidade de Ensino, considerando a melhoria no processo ensino-aprendizagem;

Participar de reuniões sistemáticas de estudos, cursos, assessoramentos, seminários, oficinas, reuniões e outros eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e/ou outros, visando aperfeiçoamento pedagógico;

Planejar, organizar, executar e avaliar o trabalho de sala de aula, fundamentado no Currículo/Proposta Pedagógica e Regimento Escolar;

Desenvolver os conteúdos a serem trabalhados, responsabilizando-se pela aprendizagem de todos os alunos;

Cumprir fielmente os horários estabelecidos para suas aulas, registrando no Livro Registro de Classe a frequência dos alunos e o desenvolvimento do conteúdo programático.

Etapas concurso São José dos Pinhais – PR

O concurso público para a Prefeitura de São José dos Pinhais contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos de caráter classificatório;

de caráter classificatório; Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 24 de julho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.