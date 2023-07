Saque de até R$ 2,9 mil do FGTS é liberado e deixa trabalhadores em choque

Os trabalhadores brasileiros com carteira assinada estão ansiosos com a notícia de que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), liberou o saque de até R$2,9 mil. Todavia, é uma ótima notícia, visto que possibilita utilizar os recursos disponibilizados de diversas maneiras, para se organizar financeiramente, etc.

Analogamente, é uma oportunidade dada pelo Governo Federal, para que os trabalhadores formais possam retirar os valores até esse limite estabelecido. Aliás, esse benefício está disponível desde o ano de 2020, uma modalidade que torna possível ao profissional, a retirada de uma parcela do FGTS uma vez por ano.

Como o próprio nome diz, deve-se fazer o saque-aniversário do FGTS durante o mês em que o trabalhador nasceu, uma vez ao ano. É possível fazer a retirada dos valores em sua conta na Caixa Econômica, que variam entre 5% a 50% do saldo disponível em seu fundo. Deve-se observar que ao escolher a modalidade, não se recebe mais o saque-rescisão.

Essa última modalidade é paga ao trabalhador quando ele é demitido da empresa onde exerce as suas atividades, sem justa causa. Ao escolher o saque-aniversário, o profissional não poderá mais receber o valor total de sua conta do FGTS em caso de cancelamento de seu contrato de trabalho. Portanto, é preciso considerar essa questão.

Saque-aniversário do FGTS

A princípio, o saque-aniversario permite ao trabalhador movimentar uma parcela do seu saldo na sua conta do FGTS todos os anos. Dessa maneira, ele não receberá o valor integral do fundo no caso de uma demissão sem justa causa. Quem optar por essa modalidade, deve ter em mente que perderá o direito ao benefício total.

Na modalidade de saque-aniversário, o trabalhador com carteira assinada terá um valor disponibilizado em sua conta que é calculado seguindo alguns critérios e taxas estabelecidas para administrar os recursos disponíveis pelo FGTS. O processo de pagamento é fácil, a partir do início do mês de aniversário do profissional beneficiário.

Vale ressaltar que o trabalhador poderá fazer o saque-aniversário até o último dia do mês de seu aniversário. Se ele não retirar os valores até esse período, haverá o adiamento do pagamento dos depósitos até o próximo ano. Ou seja, ele terá que esperar por todo esse tempo para ter direito a sacar as parcelas de seu fundo.



Você também pode gostar:

Como escolher a modalidade

Para escolher a modalidade de saque-aniversário, é preciso passar por um processo simples, podendo utilizar o aplicativo do FGTS, disponível para aparelhos celulares com o sistema operacional Android ou iOS. O trabalhador dessa forma, estará apto a receber em seu mês de nascimento, os valores relacionados.

Primeiramente, o trabalhador precisa fazer o login na plataforma. Em seguida, ele deve selecionar a opção disponibilizada para escolher o saque-aniversário. Depois, é necessário concordar com os termos da modalidade do FGTS. Pronto, o profissional está apto a receber as suas parcelas do fundo.

Dessa forma, o trabalhador que está em busca de obter maiores recursos para serem utilizados da maneira que convier, pagando contas e dívidas, investindo, ou adquirindo um produto ou serviço, pode contar com o saque-aniversário. Deve-se fazer a escolha dentro do prazo, para receber o dinheiro em tempo hábil.

Trabalhadores atingidos pela chuva em AL e PE

A Caixa Econômica fez um anúncio na terça-feira (11/07), que irá liberar o saque do FGTS para os trabalhadores atingidos pelas chuvas que assolaram municípios de Alagoas (AL) e Pernambuco (PE). O ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) anunciou a medida.

Em síntese, o Governo Federal tem como objetivo auxiliar as famílias atingidas pelas fortes tempestades. O trabalhador poderá sacar os valores de seu FGTS. É uma modalidade de necessidade pessoal urgente e grave. Ela decorre de desastres naturais, que podem ter atingido a área residencial do profissional em questão.

Para receber o benefício, o trabalhador deve ter um saldo disponível em sua conta do FGTS, e não ter feito o saque pelo mesmo motivo, nos últimos 12 meses. A Caixa Econômica afirma que o valor máximo do saque é de R$6.220. Em conclusão, a instituição financeira procura agilizar a liberação do dinheiro para os trabalhadores de AL e PE.