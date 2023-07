Saque de R$ 3 MIL NA CAIXA está te aguardando e você já pode saber como sacar

O Caixa Tem é um aplicativo que foi criado pela Caixa Econômica Federal no ano de 2020. Ele tinha como objetivo principal proporcionar aos cidadãos brasileiros, o pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal. Os beneficiários eram as famílias em situação de vulnerabilidade social causada pela pandemia de covid-19.

A princípio, a instituição financeira criou o aplicativo após a crise sanitária do coronavírus, Depois, passou a ser utilizado pelo Governo Federal para o pagamento de diversos programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo. Além disso, a plataforma do banco também é utilizada para benefícios trabalhistas, como o PIS.

Apesar de ser um aplicativo atualmente utilizado de forma massiva pelos cidadãos brasileiros, muitas pessoas não sabem que o Caixa Tem permite ainda vários benefícios a seus usuários. Aliás, um deles é relativo aos microempreendedores individuais (MEIs), que podem obter cerca de R$3 mil por uma linha de crédito.

Desse modo, é conveniente observar que a Caixa Econômica também oferece empréstimos direcionados a pessoas físicas, mesmo as que estão atualmente inadimplentes, ou seja, com o nome sujo na praça. É possível buscar esse crédito e sacá-lo através do aplicativo do Caixa Tem, diretamente, sem maiores problemas.

R$ 3 mil no Caixa Tem

Para obter o crédito oferecido pela Caixa Econômica, o MEI deve, primeiramente, se dirigir até uma agência da instituição financeira. O microempreendedor deve ficar atento, visto que a taxa de juros relacionada a operação é inicialmente de 1,99% ao mês. Ademais, o contratante pode pagar o empréstimo em até 24 parcelas.

Dessa maneira, é preciso ter em mente que para conseguir o empréstimo disponibilizado pela Caixa Econômica, é preciso que o microempreendedor individual siga alguns critérios. Ele deve ter ao menos 12 meses de atividade como MEI, comprovando o exercício através da disponibilização de notas fiscais.

Neste caso, é preciso ter um faturamento anual máximo de R$81 mil. O MEI não pode ser sócio nem titular de uma outra organização. Desse modo, deve-se observar que o microempreendedor só pode ter um funcionário, com remuneração mensal de um salário mínimo, ou seja, de R$1.320, ou o piso da categoria.



Crédito para a pessoa física

Em síntese, as pessoas físicas também podem contratar o empréstimo da Caixa Econômica Federal no conforto de sua casa, apenas utilizando o aplicativo do Caixa Tem. Vale ressaltar que o app está disponível tanto para aparelhos celulares com o sistema operacional Android ou ainda para os dispositivos móveis iOS.

Para as pessoas físicas, a Caixa Econômica oferece empréstimos com uma taxa de juros relacionada à operação, de inicialmente, 1,95% ao mês. Todavia, o cidadão poderá pagar o crédito concedido, através de 24 parcelas. Entretanto, é preciso considerar que o contratante não pode ter dívidas acima de R$3 mil.

Outra questão a se observar, é a de que o contratante do crédito cedido pela Caixa Econômica terá o pagamento de suas devidas parcelas, feito automaticamente pelo aplicativo do Caixa Tem. Portanto, deve-se considerar a importância de, na data da quitação dos débitos relacionados, que o cidadão tenha saldo em sua conta no banco.

Pagamento de R$1 mil no Caixa Tem

Com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o programa social de transferência de renda Bolsa Família passou por uma série de alterações. Atualmente, os beneficiários recebem cerca de R$600 mensais. O Governo Federal tem como objetivo principal, oferecer a cada membro do núcleo familiar, a quantia de R$142.

Além desses valores, os beneficiários do programa, receberão um adicional de R$150, para famílias com crianças de até seis anos de idade. O governo pagará também o valor de R$50, para crianças e adolescentes com uma idade entre 7 e 18 anos e para gestantes. Deve-se considerar que os bônus são cumulativos.

Em conclusão, as famílias com mais de um membro em seu núcleo, poderão receber do Governo Federal, até R$1 mil por mês. Pode-se receber esse dinheiro através do aplicativo do Caixa Tem. Para ter direito ao montante e os benefícios apresentados, é preciso seguir alguns critérios, como, por exemplo, estar atualizado no Cadastro Único (CadÚnico).