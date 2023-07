Saque EXTRA pelo FGTS tem data anunciada e valor deixa trabalhadores de boca aberta

Todas as pessoas que trabalham de carteira assinada têm direito ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Este fundo trata-se de depósitos mensais que o empregador realiza em uma conta da Caixa Econômica vinculada ao contrato de trabalho do funcionário.

Dessa maneira, a cada mês, o saldo disponível aumenta, mas o trabalhador só pode ter acesso aos recursos em alguns casos específicos definidos por lei.

No entanto, em breve os trabalhadores poderão receber saque inesperados do FGTS diretamente em suas contas. A expectativa é de que haja a distribuição de cerca de R$ 15 bilhões.

Trabalhadores vão receber o lucro do FGTS em breve

Nesta terça-feira (25/07), o Conselho Curador do FGTS vai se reunir para analisar os resultados do fundo e definir o seu lucro do ano de 2022. A expectativa é de que o valor bata um novo record.

O lucro do FGTS é será distribuído para os trabalhadores que tinham saldo no fundo em 31 de dezembro de 2022. A distribuição acontecerá até o dia 31 de agosto.

Todos os anos, os trabalhadores que tinham saldo positivo do Fundo de Garantia até o último dia 31 de dezembro têm direito a receber o lucro do FGTS. Assim, têm a oportunidade de garantir uma renda a mais para a conta.

O valor do lucro de 2022 ainda não foi divulgado, mas um resultado preliminar estima o lucro em cerca de R$ 15 bilhões e mantém a expectativa de um novo record.

Saque do lucro do FGTS

Em primeiro lugar, é importante destacar que o depósito do lucro do FGTS ocorre na conta do fundo de cada trabalhador. Sendo assim, só é possível sacar os recursos em uma das formas autorizadas por lei.

Existem cerca de 14 formas diferentes de saque do Fundo de Garantia disponíveis para o trabalhador. Entre elas, encontram-se o saque rescisão, aposentadoria, FGTS calamidade, entre outras opções.

Além disso, vale lembrar que o valor a ser depositado referente ao lucro do FGTS será incorporado ao saldo do trabalhador. Sendo assim, para realizar o saque, será considerado o valor integral, unindo as duas fontes.

Saque imediato está disponível para trabalhadores



Alguns trabalhadores poderão sacar o lucro do FGTS de forma imediata e se livrar da espera por outras formas de saque do fundo, que depende de situações específicas.

Mas o saque imediato só está disponível para dois grupos de trabalhadores que têm direito de receber o pagamento extra. Isso porque o saque do fundo poderá ocorrer por meio do saque aniversário.

Considerando que a expectativa de disponibilidade do lucro do FGTS é até o dia 31 de agosto, os trabalhadores que nasceram nos meses de agosto e setembro poderão acessar os recursos de forma rápida. Para isso, precisarão optar pelo saque aniversário do Fundo de Garantia.

Informações importantes sobre o saque aniversário

É importante conhecer bem as vantagens e desvantagens antes de escolher sacar o Fundo de Garantia por meio do saque aniversário. Antes de mais nada, esta modalidade permite que os trabalhadores façam um saque anual do seu FGTS, sempre no mês do seu aniversário.

Assim, é possível ter acesso aos recursos de forma rápida e simples, sem haver a necessidade de passar por uma demissão sem justa causa ou se enquadrar em outros requisitos da lei.

No entanto, o trabalhador deve estar atento, pois ao optar pelo saque aniversário, estará abrindo mão do saque rescisão. Dessa forma, não poderá sacar o saldo disponível no fundo caso seja demitido.

Em caso de demissão sem justa causa do trabalhador que escolhe o saque aniversário, ele terá direito apenas à multa rescisória e aos demais direitos trabalhistas. Por isso, é fundamental comparar as vantagens e desvantagens para saber se vale a pena para cada trabalhador.

Como fazer o saque do FGTS pelo saque aniversário?

Os trabalhadores que desejam mudar para o saque aniversário devem fazer a solicitação por meio do aplicativo FGTS. Assim, o depósito ocorre de forma automática na conta da Caixa ou outro banco indicado pelo titular no mês do seu aniversário.

Sendo assim, aqueles que optarem pela modalidade até o último dia de agosto poderá receber parte do saldo disponível ainda no mês do seu aniversário. O mesmo ocorre para aqueles que nasceram em setembro, podendo aderir à modalidade até o dia 30 do mês.

Mas, caso a solicitação ocorra após este período, o trabalhador receberá o saldo apenas no próximo ano.