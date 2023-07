Saquon Barkley ameaça resistir quando as negociações contratuais azedam com os Giants

Tele relógio está correndo Saquon Barkley e a Gigantes de Nova York.

O gigantes ainda não chegaram a um acordo de contrato de longo prazo com sua estrela, e o prazo está se aproximando – os lados têm até segunda-feira, 17 de julho, para apertar as mãos em um novo contrato, ou então Barkley poderia se recusar a jogar quando o 2023 NFL temporada começa em setembro.

Gigantes relutam em perder Saquon

Barkley é elegível para agência gratuita em 2024, e grande parte Nova IorqueO drama da entressafra de John se concentrou em cobri-lo para uma extensão. Barkley não quer jogar sob a marca de franquia, o que lhe garantiria um salário de $ 10 milhões para a próxima temporada, mas não faria nada por sua segurança a longo prazo.

Embora o mercado de running backs tenha sofrido nos últimos anos – muitos times não gastam mais com a posição – Barkley é um dos principais backs do NFL. Ele parece ter colocado a lesão no joelho de 2020 firmemente para trás, enquanto corria para 1.312 jardas, o recorde de sua carreira, na última temporada e ajudou o gigantes fazer uma aparição surpresa nos playoffs.

Ainda há um caminho para um acordo?

Curiosamente, um relatório conflitante quinta-feira afirmou que o gigantes eventualmente concederá e entregará Barkley um novo acordo plurianual nos próximos dias – possivelmente antes do prazo final da tarde de segunda-feira.

Nova York preferiria facilmente ter um Barkley feliz e saudável do que um descontente de volta a uma marca de franquia, ameaçando ficar sentado até que sua situação contratual seja resolvida. resta ver como os Giants resolverão essa situação delicada com um jogador que é indiscutivelmente o seu melhor.