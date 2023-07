Saquon Barkley e Giants chegam a um acordo de 1 ano no valor de até US$ 11 milhões

SAquon Barkley e os New York Giants resolvido em um contrato para a estrela correndo de volta a tempo para o campo de treinamento, assinando um contrato de um ano no valor de até $ 11 milhõesdisse uma fonte próxima às negociações à Associated Press na terça-feira.

A pessoa falou sob condição de anonimato porque os Giants não haviam anunciado a contratação do jogador em que haviam colocado a franchise tag em março.

O acordo, que acrescenta US$ 909.000 em incentivos para os US$ 10,1 milhões Barkley ganharia jogando sob a etiqueta da franquia, veio no dia em que os jogadores reportados ao treinamento vieram em Nova Jersey e um dia antes de começarem a treinar para a temporada de 2023.

A equipe e Barkley não conseguiu chegar a um acordo sobre uma extensão de longo prazo até o prazo final da NFL de 17 de agosto. Como o ex-astro da Penn State não havia assinado sua oferta sob a marca de franquia, ele não poderia comparecer ao campo de treinamento. Houve especulações de que ele poderia ficar de fora do acampamento e perder parte da temporada.

Isso acabou com a assinatura.

Barkley, de 26 anos, concorreu ao título de melhor da carreira 1.312 jardas e marcou 10 touchdowns na última temporada ajudando os Giants (9-7-1) a chegar aos playoffs pela primeira vez desde 2016. Ele também dividiu a liderança da equipe em recepções com 57.