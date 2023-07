Saquon Barkley remove New York Giants da biografia em meio a disputa contratual

Saquon Barkley pregou suas cores no mastro em meio a conversas sobre um rompimento com o Gigantes de Nova York.

Barkley foi travado em uma luta com o gigantes sobre seu contrato neste período de entressafra, depois que ele foi marcado como franquia. O movimento por Nova Iorque significou Barkley ficou sem prorrogação de contrato, o que o deixou furioso.

O zagueiro já falou sobre a disputa na mídia e afirmou que queria ser um dos zagueiros mais bem pagos da liga, na esperança de igualar o salário pago ao Christian McCaffrey pelo São Francisco 49ers.

“Minha vantagem é que eu poderia dizer, ‘Fk you’ para o giganteseu poderia dizer: ‘Fk you to my teammates'”, Barkley disse “The Money Matters Podcast”.

“‘Você quer que eu mostre o meu valor? Você quer que eu mostre o quanto sou valioso para o time? Não vou aparecer. Não vou jogar um down.’ E essa é uma peça que eu poderia usar.”

Depois desses comentários, Barkley removeu o Gigantes de Nova York de sua biografia no Twitter que, hoje em dia, é um sinal claro de divórcio para estrelas do esporte.

Ainda assim, o gigantes segure as cartas nesta situação, pois os running-backs experientes continuam a obter o lado mais curto do stick na NFL. Os jogadores na posição raramente conseguem grandes contratos hoje em dia, com muitas equipes preferindo recrutar e desenvolver novatos em vez de dedicar um espaço valioso para jogadores com menos desgaste nos pneus.

Com a tag de franquia aplicada, Barkley agora tem duas opções na ausência de uma mudança surpresa de outro time – jogar sob sua marca atual de $ 10,1 milhões ou ficar de fora durante a temporada.