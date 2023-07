SAR 7 CalFresh: O que é este formulário e como preenchê-lo

TO SAR 7 serve como um Relatório de Status de Elegibilidade crucial para aplicativos de benefícios CalFresh no Estados Unidos. Normalmente, os requerentes devem apresentar o SAR 7 seis meses após o pedido inicial ou renovação, aderindo estritamente a este prazo. O prazo cai no quinto dia do sexto mês após o pedido ou renovação.

No entanto, se por qualquer motivo, um candidato não puder enviar o SAR 7 no prazo ou se esquecer de fazê-lo, seus benefícios do CalFresh poderão ser afetados. O envio tardio após o 11º dia do mês de entrega pode levar a alterações nos benefícios, pagamentos atrasados ​​ou até mesmo a cessação completa dos benefícios.

O curso de ação específico tomado pelo Condado depende de suas políticas e se o envio tardio é devido a uma data posterior ou informações incompletas/ausentes no SAR 7.

A falha em fornecer a verificação das informações relatadas no SAR 7 pode levar à interrupção dos benefícios.

Como preencher o SAR 7?

O SAR 7 inicial deve ser apresentado no sexto mês após o pedido. Por exemplo, se a solicitação for aprovada em abril, o primeiro SAR 7 deverá ser enviado em setembro, sendo agosto o mês do relatório e setembro o mês do envio. A renovação anual seria devida em março.

O SAR 7 é devido ao condado no dia 5 do mês de envio. Se for recebido após o dia 11 do mês, será considerado atrasado. O envio tardio, formulários incompletos ou falta de assinaturas podem resultar na suspensão ou atraso dos benefícios.

O mês de envio refere-se ao mês em que o SAR 7 deve ser fornecido ao condado. O mês do relatório é o mês anterior durante o qual o indivíduo deve relatar suas receitas, despesas e mudanças contínuas esperadas.

Por exemplo, se o SAR 7 vence em setembro, o indivíduo relatará o ocorrido em agosto; portanto, agosto é o mês do relatório e setembro é o mês do envio.