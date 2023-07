Scottie Pippen leva mulher a Malibu e ela expõe os seios

Scottie Pippen está aparentemente tentando superar sua ex-esposa larsa quando se trata de quem pode agir de forma mais ousada com seus acompanhantes.

Confira essas fotos, obtidas pelo TMZ, que mostram Scottie dirigindo um SUV com uma mulher atrás, posando para o que poderia facilmente passar por uma capa da Playboy.

Com a janela aberta, a mulher levantou a camisa, expondo os seios, cobertos por um sutiã branco, para todos verem. Temos certeza de que havia mais do que alguns caras amando a vista.

Quanto a Scottie, ele estava ao volante do SUV, exibindo um sinal de paz pela janela enquanto os dois saíam de um estacionamento em Malibu na sexta-feira.



O passeio classificado para menores da lenda do basquete vem logo após o de Larsa sessão de amassos impertinentes com o namorado dela Marcus Jordan, dentro de um clube. O vídeo mostra Marcus fumando um bocal de narguilé, colocando os lábios no peito de Larsa e soprando fumaça entre os seios dela.



Mas o drama não parou por aí… Pai de Marcus, ex-astro do Chicago Bulls Michael Jordanfoi recentemente filmado por paparazzi em Paris dizendo que não aprova do relacionamento de seu filho com Larsa.