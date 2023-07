Scottie Pippen responde a Larsa e Marcus Jordan com polêmica mulher misteriosa

Tele briga entre Scottie Pippen e sua ex-esposa Larsa continuou. O antigo búfalos de Chicago estrela se divorciou de Larsa, apenas para vê-la começar um relacionamento com um homem muito mais jovem.

Este homem não era outro senão Marcus Jordanfilho do ex-companheiro de Pippen no Bulls, Michael Jordan.

A rivalidade fora da quadra está bem documentada, com Pippen criticando amplamente a atitude de Jordan enquanto jogava com os Bulls.

No entanto, Scottie Pippen voltou à cena do namoro, procurando competir com as manchetes que sua ex-esposa está recebendo.

O TMZ obteve um vídeo de Pippen dirigindo um SUV com uma mulher não identificada no banco de trás.

Os dois entraram juntos no carro, mas quando perceberam que era um fotógrafo os observando, houve um momento bastante surreal.

A mulher baixou a janela do banco do passageiro e mostrou o sutiã ao fotógrafo, criando uma sessão de fotos imprevista.

Scottie Pippen estava ciente da situação

De sua parte, Pippen se concentrou na estrada enquanto dirigia o veículo, mas não ignorava o que estava acontecendo.

Ele também podia ver o fotógrafo e ofereceu um gesto muito menos pornográfico do que sua conhecida. Ele simplesmente exibiu o sinal de paz por uma janela entreaberta e continuou a dirigir.

Marcus Jordan enlouquece e comemora o aniversário de Larsa Pippen fumando narguilé nos seios dela!

Curiosamente, a exibição pública ocorreu poucas horas depois que surgiram as imagens de Marcus Jordan e Larsa Pippen festejando dentro de uma boate, com fotos sendo obtidas dele colocando os lábios entre os seios dela.

Michael Jordan ele próprio ficou em segundo plano nesse caos envolvendo seu filho e ex-companheiro de equipe, embora tenha sido filmado em Paris recentemente, deixando claro que não aprovava o relacionamento entre Larsa e seu filho.