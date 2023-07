Se você sonha em ter um IPHONE PRECISA saber da NOVIDADE

Nos dias atuais, na sociedade em que vivenciamos, alguns dispositivos tecnológicos adquiriram maior relevância do que suas próprias marcas. Exemplificando, os gadgets eletrônicos da empresa Apple, agora representam símbolos atuais de prestígio. Talvez por essa razão, adquirir um aparelho móvel da série iPhone tornou-se o desejo de inúmeras pessoas.

E se você também aspira fazer parte do grupo de bilhões de indivíduos que possuem um iPhone, então, é indispensável conferir a notícia a seguir. Isso se deve ao fato de que novas promoções extraordinárias podem proporcionar o acesso a esse dispositivo por um preço bastante acessível. Portanto, prossiga com a leitura e descubra como adquirir o seu próprio iPhone sem gastar uma fortuna!

Conheça um pouco mais sobre a trajetória da Apple

Quando mencionamos a Apple, é inevitável que a mente do público remeta à figura icônica de Steve Jobs. Contudo, apesar da presença essencial de Jobs no crescimento da empresa, a história da Apple está longe de se resumir somente a esse indivíduo singular.

De fato, a fundação da empresa é creditada a três pessoas: Steve Wozniak, Ronald Wayne e, é claro, Steve Jobs. As origens da Apple foram modestas, distante de suas instalações suntuosas. Tudo começou em uma garagem em Cupertino, na Califórnia, onde os três empresários deram início a uma das empresas de tecnologia mais renomadas do planeta.

Durante a década de 1970, período em que a Apple foi fundada, a empresa focava no desenvolvimento e manutenção de computadores pessoais. Com o passar do tempo, a empresa lançou no mercado diversos produtos verdadeiramente inovadores.

Alguns anos após sua criação, a Apple apresentou ao público o computador que transformou sua história para sempre. O Macintosh foi lançado em 1984 e rapidamente se tornou um ícone da década.

Hoje em dia, a empresa não se limita exclusivamente a computadores. Atualmente, a multinacional norte-americana já possui sua própria linha de relógios inteligentes, tablets, aparelhos celulares, entre outros dispositivos. De acordo com as avaliações econômicas mais recentes, a Apple é agora uma empresa avaliada em cerca de US$ 3 trilhões. Realmente impressionante, não é mesmo?

Descubra como adquirir o seu iPhone com um ótimo desconto



Indiscutivelmente, a TIM é atualmente uma das principais operadoras de telefonia de nosso país. Atualmente, a empresa conta com 470 milhões de clientes. E os clientes da TIM agora terão vantagens na hora de adquirir um aparelho móvel. Mas não é um aparelho qualquer. Estamos falando de um iPhone. Isso mesmo! A TIM recentemente estabeleceu uma parceria comercial com a Apple.

Dessa forma, os clientes da operadora poderão garantir até 50% de desconto ao adquirir um dispositivo da linha iPhone. Essa porcentagem, evidentemente, depende do modelo escolhido pelo consumidor. Além disso, aqueles que optarem por um plano pós-pago terão acesso aos serviços da empresa norte-americana, como a Apple TV+ e o iCloud. Procure a loja mais próxima e não deixe essa oportunidade escapar.

Sem borda no iPad

A tela do iPad agora virá com uma novidade: ela apresenta uma inovação significativa, sendo fabricada por meio da moldagem por injeção de baixa pressão (LIPO). Essa abordagem permite reduzir a quantidade de componentes necessários para manter o painel no lugar. Com a tecnologia, a Apple está prestes a lançar celulares que se aproximam do tão sonhado “iPhone dos sonhos” da marca, com a área da tela ocupando toda a parte frontal.

O novo processo possibilitará diminuir a espessura da borda ao redor da tela para 1,5 milímetros, em comparação com os atuais iPhones que possuem cerca de 2,2 milímetros de borda. Além disso, a empresa já está trabalhando no desenvolvimento de tecnologias para, eventualmente, incorporar esse recurso aos iPads.

Embora não tenha sido especificado qual modelo de tablet da Apple receberá essa nova tela, o 9to5Mac observa que a empresa está atualmente trabalhando em um novo iPad Pro que será o primeiro a apresentar um display OLED. Contudo, acredita-se que esse modelo não será o primeiro a utilizar o painel LIPO, uma vez que já está em desenvolvimento há alguns anos, e mudar o planejamento agora poderia causar atrasos no cronograma.

Além da inovação na tecnologia de tela, a Apple tem planos de realizar uma alteração completa no design de sua linha de iPads no futuro. O iPad Pro com tecnologia OLED será o primeiro modelo a apresentar essas alterações.