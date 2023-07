Sean Penn beija nova namorada ucraniana em St-Tropez

Sean Pennmudou-se para uma nova mulher – uma europeia, nada menos, e ele está levando-a para um passeio de férias que está bem no quintal dela … e bem na casa do leme do PDA.

O ator esteve em Saint Tropez no domingo com a atriz ucraniana Olga Korotyaeva – onde eles estavam andando, apreciando as vistas … e observando um ao outro também. Sean e Olga trocaram beijos pelas ruas, como vocês podem ver, e com certeza parecem estar apaixonados.

O romance do casal é relativamente novo – ele só está publicamente ligado a ela há alguns meses … eles também foram vistos recentemente saindo no fim de semana do Memorial Day.

Claro, ele ficando com essa mulher vem logo após seu último casamento com Leila Jorge — Quem entrou com pedido de divórcio em 2021. Sean tem estado bastante ativo desde então – tanto com o esforço de vacinação durante a pandemia, mas mais recentemente … na própria Ucrânia em apuros.

Como você deve ter visto, ele é realmente esteve no chão lá … fornecendo esforços de socorro, recursos e ajuda de várias maneiras diferentes. Ele até se encontrou com Volodymyr Zelensky.