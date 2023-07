Sean Strickland: Israel Adesanya está em ‘f****** repeat’ na divisão, ‘me dê a porra da chance pelo título, eu mereço’

Sean Strickland está pronto para sua chance de ouro no UFC.

Depois de derrotar Abus Magomedov na segunda rodada da luta principal do UFC Vegas 76, Strickland imediatamente voltou sua atenção para a disputa pelo título dos médios do UFC, onde o atual campeão Israel Adesanya está sem oponente. Com o UFC 293 planejado para a Austrália em agosto – e Adesanya vindo da vizinha Nova Zelândia – espera-se que uma luta pelo título dos médios seja a atração principal do card.

Após vitórias sobre Magomedov e Nassourdine Imavov em suas duas últimas lutas, Strickland acredita que é hora de ter a chance de enfrentar Adesanya, que precisa desesperadamente de uma nova competição depois de passar por cima de quase todos os outros adversários até 185 libras.

“Precisa acontecer”, disse Strickland na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 76. “Sabemos que Izzy está repetindo. Isso é o que o UFC disse, ‘A divisão dos médios está estagnada, vamos colocar o Abus aqui, ele pode vencer o Sean’, e eu fiquei tipo, ‘Sim, certo, filho da puta! Espere até ver o que acontece! Toda vez que eles tentam trazer sangue novo – o cara francês [Nassourdine Imavov] Eu lutei antes, mandei ele para casa. Esse cara, eu o mandei de volta. Toda vez que eles tentam trazer sangue novo, eu os mando de volta. Me dê o título de merda [shot]Ganhei-o.

“Eu paguei minhas dívidas. Me dê essa merda. Eu quero a porra do título. Não me rodeie. Levei Imavov com três dias de antecedência. Eu fodidamente lutei dessa vez. Eu paguei minhas dívidas de merda. Apenas me dê a porra da chance.

O maior obstáculo no caminho de Strickland é a próxima luta entre o ex-campeão Robert Whittaker e Dricus Du Plessis, que está marcada para acontecer no UFC 290 em 8 de julho.

O presidente do UFC, Dana White, prometeu ao vencedor dessa luta uma chance pelo cinturão, mas Adesanya já tem duas vitórias sobre Whittaker em confrontos anteriores. O mesmo não pode ser dito de Du Plessis, que atualmente está em uma seqüência de cinco vitórias consecutivas no UFC, no entanto Strickland simplesmente não o vê passando por Whittaker para ganhar uma chance contra Adesanya.

“Acho que Whittaker vai passar por Dricus”, disse Whittaker no show pós-luta do UFC Vegas 76. “Whittaker vai passar por cima dele. Nós vimos Izzy lutar contra todo mundo. Nós vimos Izzy lutar contra todos os melhores. Vamos colocar um pouco de sangue fresco lá dentro. Vamos jogar um pouco de carne nova nele. Talvez eu tenha algo que ele não tem. Talvez o levemos para águas profundas, para ver o que se passa.

“Dê-me o título [shot]. Você sabe que quer ver. Você não quer ver Dricus lutar contra Izzy.

Strickland sabe que Adesanya anseia por uma nova competição, o que é parte da razão pela qual a rivalidade de Adesanya com o ex-campeão Alex Pereira ocupou o centro das atenções durante a maior parte do ano passado, em duas lutas. Depois de cair para Adesanya em abril, Pereira decidiu testar as águas no meio-pesado, onde lutará em sua próxima luta no UFC 291.

Isso deixa opções limitadas para Adesanya, especialmente se Whittaker derrotar Du Plessis, então Strickland gostaria de nada mais para finalmente ouvir seu nome ser chamado para a disputa pelo título.

“Eu sou um bom esportista, mas eu preciso disso”, disse Strickland. “Quero isso. Os fãs querem. Você fodidamente quer isso.