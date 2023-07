Sean Strickland pede disputa de cinturão após derrotar Abus Magomedov na luta principal do UFC Vegas 76

Sean Strickland arriscou muito ao enfrentar um oponente não classificado no evento principal do UFC Vegas 76, mas acabou entregando sua primeira finalização em quase três anos com uma paralisação por nocaute técnico no segundo round sobre Abus Magomedov.

As coisas começaram difíceis depois que Strickland sofreu uma cutucada no olho, seguida por um ataque agressivo vindo de Magomedov. Mas Strickland resistiu à tempestade e esperou seu tempo antes de voltar com armas em punho no segundo round, quando Magomedov começou a desaparecer.

Strickland permaneceu implacável até que finalmente marcou Magomedov com uma combinação que derrubou Russian no chão. Seguiu-se uma enxurrada de tiros, e ficou claro que Magomedov estava apenas se escondendo sem esperança de se levantar, o que levou o árbitro Mark Smith a interromper a luta aos 4:20 do segundo round.

Depois, Strickland reconheceu que Magomedov teve um início rápido, mas o americano acabou com isso de forma dramática.

“No final do dia, temos cinco rodadas de diversão”, disse Strickland. “Não estou diminuindo a velocidade, não estou parando. Você quer ter um bom primeiro round, você luta e joga alguns pequenos chutes de Peter Pan, traga-o! Temos dois, três, quatro e cinco!”

A cutucada no olho apenas alguns segundos após o início da luta quase parou as coisas, no entanto Strickland se recuperou da falta e Magomedov partiu imediatamente para o ataque assim que a ação recomeçou. Enquanto Strickland manteve seu jab característico, Magomedov lançou uma variedade de golpes, incluindo alguns chutes nas pernas que acertaram com um baque doentio várias vezes no assalto inicial.

Magomedov continuou com um ataque ofensivo agressivo, que Strickland respondeu exibindo uma defesa sólida enquanto tentava encontrar uma abertura para seus próprios contra-ataques.

Infelizmente, uma largada forte de Magomedov resultou em muito menos movimento para iniciar o segundo round enquanto ele lutava com seu condicionamento. Strickland aproveitou ao máximo, marchando Magomedov para baixo, esfaqueando-o com aquele jab esquerdo inicial e, em seguida, seguindo com uma poderosa mão direita atrás dele.

Strickland constantemente apoiou Magomedov contra a gaiola e apenas descarregava socos em cachos para buscar a finalização. Ele finalmente acertou uma forte combinação esquerda-direita que derrubou Magomedov na tela.

A partir daí, Strickland apenas disparou tiros no chão e Magomedov esperou que o árbitro o salvasse de mais danos. Era exatamente a declaração de que Strickland precisava, pois agora ele começa a ganhar impulso com vitórias consecutivas após duas derrotas.

“Eu quero o título”, disse Strickland ao abordar o que vem a seguir para ele.

Resta saber se o UFC concederá seu desejo, mas Strickland fez seu trabalho para pelo menos entrar na conversa enquanto o campeão dos médios Israel Adesanya aguarda sua próxima missão.