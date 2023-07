Secretaria de Educação de Penedo realiza capacitação para merendeiras

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), mantém um trabalho contínuo de qualificação dos servidores e nesta quinta-feira, 06, merendeiras e auxiliares de cozinha participaram de nova capacitação.

O trabalho direcionado às trabalhadoras que diariamente preparam a alimentação de alunos e alunas das escolas da Semed foi realizado na Creche CRIA Jornalista Everaldo Gama, investimento do Governo de Alagoas e da Prefeitura de Penedo para a primeira infância.

Mais de 50 merendeiras e auxiliares receberam orientações do chef de cozinha e instrutor do Senac, Marcos Vieira, e da nutricionista da Embrapa, Helena Menezes.

“Essas capacitações ocorrem corriqueiramente para nossas profissionais e são compromisso do Prefeito Ronaldo Lopes para que possamos dar totais condições às nossas merendeiras e auxiliares no preparo do cardápio de qualidade que oferecemos aos estudantes”, ressalta o Secretário Municipal de Educação, Luciano Lucena.

A qualificação focada no aprimoramento das práticas culinárias e na melhora do aproveitamento dos alimentos gera mais qualidade nas refeições feitas com orientação de nutricionistas da Semed Penedo.

O reforço no trabalho das cozinhas das escolas da rede pública municipal penedense também é pré-requisito para quem vai participar do concurso de merendeiras promovido anualmente pelo Sebrae Alagoas.

Em 2022, o concurso de merendeiras teve como vencedora a representante da Prefeitura de Penedo vencedora em 2023.

Em relação à competição que também envolve o Senac e a Embrapa, Luciano Lucena demonstra bastante confiança. “Vamos chegar até a final e, se Deus quiser, trazer novamente o título novamente para nosso município”.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte