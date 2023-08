Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa de Penedo completa um ano de resultados e conquistas marcantes

Liderada pelo turismólogo e Mestre em Estudos Turísticos pela Universidade Internacional da Flórida, Jair Galvão, a SETUREC Penedo foi criada em julho de 2022 pelo prefeito Ronaldo Lopes

Situada dentre as cidades mais antigas do Brasil e com ativos naturais, históricos e culturais singulares, Penedo vive um momento inédito de desenvolvimento e fortalecimento do turismo, desde a criação da Secretaria Municipal de Turismo (SETUR), após recente reforma administrativa liderada pelo prefeito Ronaldo Lopes.

A proposta inovadora é que o turismo seja protagonista no fortalecimento de atividades econômicas geradoras de emprego e renda do município. Para tanto, o prefeito Ronaldo Lopes convidou o turismólogo Jair Galvao, Mestre em Estudos Turísticos pela Universidade Internacional da Flórida e servidor efetivo do Ministério do Turismo (MTur).

Desde sua posse, o secretário Jair Galvão prioriza a inclusão do Destino Penedo no portfólio nacional das principais agências e operadoras de turismo. Da mesma forma, iniciou-se um intenso estudo e treinamento voltado para estruturação e qualificação da oferta turística da cidade. Em um curto espaço de tempo, foram realizados diversos projetos nas mais diversas áreas de desenvolvimento do turismo que já transformam a cidade.

Governança

A primeira iniciativa do recém criado órgão municipal foi a implementação do Programa “Destino Penedo em Foco”, criado com o objetivo de promover a participação do trade turístico, através de debates, propostas e ações, possibilitando, assim, o fortalecimento e desenvolvimento do setor.

Os encontros aconteceram mensalmente, com a oitiva de empresários e representantes dos segmentos de Bares e Restaurantes; Meios de Hospedagem; Artesanato; Guias e Informantes Turísticos; e Passeios e Receptivos.

De acordo com o guia de turismo Daniel Almeida, “a oportunidade de estar frente a frente com a secretaria responsável é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do turismo em nossa cidade”.

Da mesma forma, a participação ativa de Penedo na “Instância de Governança Caminho das Águas”, que envolve os municípios de Barra de São Miguel, Piaçabuçu, Feliz Deserto, Jequiá da Praia, Pilar, Coruripe, Roteiro, São Miguel dos Campos, Marechal Deodoro e Coqueiro Seco foi intensificada e convertida em ações práticas que resultaram em benefícios comerciais, maior visibilidade e divulgação do município.

Ainda através desta regionalização, Penedo foi contemplada e participa do novo PDTIS – Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável que prevê investimentos da ordem de R$ 800 milhões para região.

A governança de Penedo como destino turístico passou a ser feita de forma participativa, com um maior fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo, grande guardião das políticas municipais de turismo, com encontros mensais que compartilha decisões, alcançou credibilidade entre diversos representantes do setor turístico penedense.

Qualificação profissional

Ainda em 2022, em parceria com o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Alagoas (Sindhal) e com o Senac, foram ofertados gratuitamente para a população penedense os cursos de ‘Noções Básicas de Camareira’, ‘Noções Básicas de Recepção’, ‘Noções Básicas de Garçom’, ‘Noções Básicas de Serviços Gerais’, ‘Noções Básicas de Boas Práticas no Serviço de Alimentação’, ‘Atendimento ao Cliente’, ‘Primeiros Socorros e Combate a Incêndio’ e ‘Oficina de Inclusão no Mercado de Trabalho’.

Com o compromisso de manter uma agenda anual de cursos de formação e capacitação profissional, Penedo dará início a uma nova bateria de cursos gratuitos a partir do mês de agosto de 2023 junto com a Escola do Turismo do Governo de Alagoas, iniciando já no dia 1º os cursos de Camareira, Recepcionista e o inédito curso de Tarifários para Meios de Hospedagem

Marketing e Promoção

Penedo agora é protagonista em exposições e feiras de turismo pelo Brasil. O investimento em feiras de turismo é mais uma forma de promover e consolidar a cidade como destino turístico reconhecido nacional e internacionalmente. Em apenas nove meses, Penedo esteve presente nos seguintes importantes eventos:

A presença do Destino Penedo no Workshop Masterop Travel, em Maceió, foi também um marco. No evento, a cidade dispôs do maior espaço dentre os expositores e foi apresentada para mais de 600 agentes de viagem.

Penedo recebeu, ainda, as visitas de mais de 45 agentes de viagens do Rio Grande do Norte; dos representantes da Azul Viagens; da CVC Corp; e da CVC Sergipe, culminando com a criação de um novo produto turístico: o ‘Um Final de Semana em Penedo’.

A visita dos representantes da Lusanova Tours & Travel, reconhecida operadora de turismo de Portugal, aproximou a relação do Destino Penedo com o mercado internacional. A programação para o segundo semestre promete ser ainda mais intensa com o mais que o dobro de capacitações e de agentes de viagens visitando o Destino Penedo.

SETUR se torna SETUREC

Diante do reconhecimento do potencial da cidade de Penedo em diferentes áreas da economia criativa, especialmente no segmento da Cultura e sua importância para o turismo – com destaque para o artesanato, produção cultural, audiovisual, serviços culturais e patrimônio histórico – o prefeito Ronaldo Lopes promove a SETUR à Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Buscou-se, assim, fortalecer e desenvolver setores que contribuem direta e indiretamente para a geração de emprego e renda para o município fortalecendo a relação entre a cultura e o turismo.

Dentre as principais ações já realizadas em prol da Economia Criativa, estão:

Penedo Destino Turístico Inteligente

Além do sucesso das parcerias firmadas com as principais operadoras de turismo do Brasil, Penedo conquistou visibilidade e reconhecimento em programas nunca antes alcançados, a exemplo da classificação no edital do Programa Futuro Turismo Brasil, promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo Sebrae Nacional.

Penedo é uma das 12 cidades selecionadas em todo país.

O escopo do programa é apoiar a elaboração de instrumentos de planejamento e a implementações de ações para o fortalecimento e consolidação de estratégias dos Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).

A ação envolve nove eixos: a Governança, Sustentabilidade, Tecnologia, Inovação, Marketing, Experiência, Acessibilidade, Criatividade, Mobilidade e Transporte e Segurança.

Penedo na rede mundial de Cidades Criativas da UNESCO

Penedo foi uma das duas cidades escolhidas pela comissão do governo federal formada pelo Itamaraty, Ministério do Turismo e Ministério da Cultura para compor a rede mundial de Cidades Criativas da UNESCO.

Apenas duas cidades são escolhidas a cada dois anos por país e, atualmente, existem apenas 12 cidades com este selo no Brasil.

A seleção de Penedo para representar o Brasil, na categoria Cinema, na final da Unesco para a Rede de Cidades Criativas foi um grande marco, fruto de trabalho sério e técnico bem executado.

A conquista representará um enorme reconhecimento para a história e a cultura da cidade e vai trazer inúmeras oportunidades e projetos em colaboração com a comunidade internacional, especialmente na área da economia criativa.

Conquistas e resultados já reconhecidos

Com apenas um ano de atuação, a população penedense já testemunha e colhe frutos das ações promovidas.

A realização de eventos de grande porte distribuídos ao longo do ano, com, pelo menos, uma vez no mês, como estratégia de combate a sazonalidade tem dado muito certo. Os festejos juninos de 2023 são prova disso.

A combinação do São João da Vila com o Arroche o Nó registraram ocupação de 100% da oferta de meios de hospedagem em um típico mês de baixa temporada. E o resultado reflete, também, nos setores de bares e restaurantes, passeios e receptivos.

“Eu, como empresária da cidade de Penedo, sinto uma grande diferença no público e no turismo. Diferença essa que impactou diretamente no meu empreendimento. Além de um aumento de 30% no faturamento, precisei contratar novos funcionários e realizar investimentos. Penedo vive um novo momento e precisamos agarrar com unhas e dentes. Meus parabéns a toda equipe da SETUREC”, disse Antônia Melo, proprietária do Hotel Encantos de Penedo.

Durante os períodos festivos, é realizada uma pesquisa de demanda turística para acompanhar o perfil e a satisfação dos visitantes a respeito da estrutura turística da cidade, serviços, equipamentos e atrativos turísticos.

Os resultados não poderiam ser melhores. A pesquisa realizada durante a Festa Náutica “Penedo Summer”, por exemplo, apontou que, além de Penedo ter recebido turistas de diversas partes do Brasil, 100% deles aprovaram o destino, sinalizaram que retornariam e recomendariam a cidade para amigos e parentes.

“A Prefeitura de Penedo está desenvolvendo um trabalho de base no turismo, e isso fará com que o município entre num ciclo de desenvolvimento de forma contínua e sustentável. O Prefeito Ronaldo Lopes sabe que este setor irá ser um grande gerador de emprego e renda à população da cidade, mas que, pra isso, precisa de um trabalho profissional e técnico. Os resultados são o reflexo destes investimentos da gestão municipal”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

“Gostaria de abraçar a todos que fazem a Secretaria de Turismo e Economia Criativa, em especial, o secretário Jair Galvão. Nesse período que estamos juntos priorizando o turismo como forma de geração de emprego e renda, já tivemos vários avanços. Hoje, Penedo é visitada por novos turistas, novos investimentos começaram a aparecer, a ocupação hoteleira aumentou, dentre várias e grandiosas conquistas. Me sinto muito animado e muito satisfeito. E que venham mais resultados para o nosso município”, comemora o Prefeito Ronaldo Lopes.

Fernando Peixoto (Peixoto Tour)

“Hoje, posso dizer que Penedo é, realmente, uma cidade turística. Tenho muito orgulho em trabalhar e colaborar com o desenvolvimento do turismo. Posso ir mais além e afirmo que, hoje, vale a pena investir em Penedo. Comecei a investir no turismo no final de 2019, mas só a partir de 2022 foi que a coisa tomou o tão sonhado rumo. É nítido o quanto o turismo em Penedo mudou para melhor. A medida que o setor ganha força, é necessário o investimento, pois o mercado é dinâmico e o cliente, muito exigente. Fora os equipamentos de qualidade, investi, também, no marketing da minha empresa e tudo o que é preciso para manter o negócio forte no mercado.”

Manuela Vasconcelos (Pousada Central)

“Depois dos eventos constantes na cidade, automaticamente, o fluxo de turistas cresceu bastante. Antes, a lotação da nossa pousada era de segunda a sexta, agora, temos hóspedes de domingo a domingo. Em relação ao ano passado, tivemos um aumento no movimento em torno de 80%. O trabalho que a SETUREC vem realizando deu uma guinada no setor hoteleiro de Penedo, em especial no meu negócio”.

Geraldo Almeida (Restaurante Forte Maurício de Nassau)

“Percebi uma grande melhora, principalmente no inverno, na baixa temporada. Mesmo com chuva, vejo turistas na cidade, o que é muito bom. Depois que mudamos de local e fomos para o espaço da Casa de Aposentadoria, o movimento cresceu em torno 80%. Com a alta demanda, investimos na música ao vivo e no funcionamento noturno, o que atrai bastante público.”

Rodolfo Cavalcante (Vila Dão Pêdu)

“Coincidentemente, a Vila Dão Pêdu também vai fazer um ano, e pela perspectiva que venho acompanhando, a gestão atual traz um trabalho mais profissional, mais técnico. Tem pontos a melhorar, assim como tudo, mas é uma gestão eficiente e que funciona. A gestão está bem superior a tudo o que já tivemos um dia. Toda equipe está de parabéns.”

Sérgio Nascimento (ArtPen)

“O secretário Jair Galvão vem fazendo uma grande mudança dentro do turismo penedense e, para nós, é de grande valia. As ações executadas têm dado maior visibilidade ao segmento, o que é notável. Até esse momento, o trabalho que vem sendo feito é positivo”.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC