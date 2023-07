Secretário de Esportes de Penedo participa de reunião essencial sobre segurança em estádios

Em um encontro crucial para a futura segurança dos estádios alagoanos, realizado no último dia 13 de julho, no Estádio Rei Pelé, Givaldo Vasconcelos, o Secretário Municipal de Esportes, demonstrou liderança e comprometimento com o bem-estar do público e dos atletas. O evento, promovido pela Federação Alagoana de Futebol (FAF), convocou diversos representantes de clubes, administradores de estádios e membros da Polícia Militar.

A reunião visou discutir a portaria nº 20, de 17 de maio de 2023, emitida pelo Governo Federal, que estabelece os requisitos mínimos obrigatórios para laudos técnicos, responsáveis por avaliar as condições sanitárias e de segurança nos estádios utilizados em competições esportivas. O encontro objetivou ainda a criação de um protocolo de segurança interno para ser aplicado em partidas profissionais em Alagoas.

‘Juquinha’, como também é conhecido, representando a prefeitura de Penedo e o prefeito Ronaldo Lopes, enfatizou a necessidade de aprimorar a segurança nos estádios locais, reafirmando o compromisso da administração em promover o esporte local, pensando sempre no bem-estar do povo penedense.

Felipe Feijó, presidente da FAF, destacou a produtividade da reunião e elogiou a participação do secretário Vasconcelos, bem como a dos representantes da Polícia Militar, Coronel Gouveia e Major Hiraque, que trouxeram esclarecimentos importantes sobre a portaria.

Junior Beltrão, vice-presidente da FAF, revelou planos para um curso sobre segurança nos estádios, em parceria com a Polícia Militar. Os clubes e os gestores dos estádios poderão enviar seus representantes para um melhor acompanhamento.

A participação ativa de Givaldo Vasconcelos nesse encontro sinaliza o forte engajamento da gestão do prefeito Ronaldo Lopes no aprimoramento do esporte local e na garantia de segurança para os torcedores. Em uma época em que o esporte é tão vital para a população, esta é uma notícia bem-vinda.

