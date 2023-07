secretário prevê novo edital com 600 vagas

O concurso Polícia Penal PI ( Piauí) pode ser anunciado em breve. Sobre quantitativo, o secretário de Segurança Pública do Piauí, cel. Carlos Augusto, destacou que serão 600 vagas.

As oportunidades serão divididas entre imediatas e formação de cadastro reserva. Carlos ainda destaca a urgência na contratação de novos profissionais, já que o quantitativo operante de servidores está insuficiente.

“Há uma grande necessidade de pessoal na SEJUS. Temos 6 mil homens e mulheres sob grades. A atividade de movimentar essas pessoas para audiência de instrução processual, para sala de aula e para atividades de trabalho demanda muita mão de obra dos policiais penais”, destacou o secretário.

O pedido já foi enviado ao governador do estado, Rafael Fonteles. O secretário deixou claro sobre a realização do certame e pontuou:

“O governador nos deu essa garantia, porque nós temos essa necessidade. A última palavra é dele! Ele deve anunciar o concurso em breve, porque não tem outra opção a não ser realizar concurso”.

Sindicato cobra edital do concurso Polícia Penal PI

O Sindicato dos Policiais Penais do Piauí (Sinpoljuspi) já reuniu com o governo em prol da liberação do edital, além de busca por melhorias para a categoria.

A sugestão foi que o certame tivesse o edital liberado em agosto, entretanto, ainda não se sabe se esse prazo de fato será cumprido.

O último concurso ocorreu em 2016, sob organização da banca NUCEPE. Na ocasião, foram ofertadas oportunidades em cadastro reserva para Agente Penitenciário (Policial Penal).

Requisitos concurso Polícia Penal PI

Para o cargo de policial penal é preciso que o candidato tenha estes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Possuir ilibada conduta pública e privada;

Estar quite com as obrigações eleitorais ;

; Estar em dia com o serviço militar , se do sexo masculino ;

, se do sexo ; Não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função de Agente Penitenciário;

Ter concluído ensino superior em qualquer área;

em qualquer área; Ter concluído com aproveitamento o Curso de Formação Penitenciária;

Ser portador de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir, que lhe permita conduzir veiculo automotor, classificada no mínimo na Categoria “B”;

Ter idade máxima de 45 anos , conforme Lei Ordinária n.º 5.377/04 de 10.02.2004;

, conforme Lei Ordinária n.º 5.377/04 de 10.02.2004; Possuir estatura mínima de 1,60 (um metro e sessenta centímetros) para candidatos do gênero masculino e 1,55 (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para candidatas do gênero feminino, conforme art. 18, § Único da Lei Ordinária Estadual n.º 5.377, de 10 de fevereiro de 2004.



O salário pode chegar a R$ 6,4 mil para policial penal de 3ª classe.

Atribuições concurso Polícia Penal PI

Sobre as funções, podemos citar:

Cuidar da disciplina e segurança dos presos;

e dos presos; Fazer rondas periódicas;

Fiscalizar o trabalho e o c omportamento da população carcerária , observando os regulamentos e normas próprias;

, observando os regulamentos e normas próprias; Providenciar assistência aos presos , nos termos estabelecidos em regulamento;

, nos termos estabelecidos em regulamento; Informar às autoridades competentes sobre as ocorrências surgidas no seu período de trabalho;

Verificar as condições de segurança física do estabelecimento;

do estabelecimento; Verificar as condições de limpeza e higiene das celas e instalações sanitárias de uso dos presos;

e instalações sanitárias de uso dos presos; Conduzir viaturas de transporte de presos;

Operar sistema de rádio comunicação na área do sistema penitenciário; frequentar e, quando necessário, orientar o estágio da Academia Penitenciária do Estado do Piauí — ACADEPEN ou em entidade similar existente;

Registrar ocorrência em livro especial;

Efetuar registros de suas atividades e mantê-los atualizados, bem como elaborar relatórios periódicos a eles referentes; orientar e coordenar trabalhos a serem desenvolvidos na sua área, por auxiliar de serviços penitenciários; usar da responsabilidade inerente ao cargo para captura de presos evadidos;

a eles referentes; orientar e coordenar trabalhos a serem desenvolvidos na sua área, por auxiliar de serviços penitenciários; usar da responsabilidade inerente ao cargo para captura de presos evadidos; Fiscalizar entrada e saída de pessoas e veículos dos estabelecimentos penais, incluindo execução de

serviços de revistas corporais;

dos estabelecimentos penais, incluindo execução de serviços de revistas corporais; Efetuar conferência periódica da população carcerária; realizar a identificação e a qualificação dos presos; executar outras tarefas correlatas conforme a legislação pertinente.

Quando aconteceu o último edital?

O último edital foi liberado em 2016 com vagas para cadastro reserva. Quase 8 mil pessoas se inscreveram ao cargo no concurso Polícia Penal PI. Os candidatos foram avaliados mediante estas etapas:

Primeira Etapa – de caráter classificatório e habilitatório consistiu de Exame de Conhecimento – Prova Escrita Objetiva e Prova Escrita Dissertativa ;

– e ; Segunda Etapa – de caráter habilitatório, constou de Exame de Saúde (Médico/Odontológico) ;

; Terceira Etapa – de caráter habilitatório, compreendeu o Exame de Aptidão Física e constou de exames atléticos inerentes ao cargo;

e constou de exames atléticos inerentes ao cargo; Quarta Etapa – de caráter habilitatório, consistiu na aplicação de Exame Psicológico ;

; Quinta Etapa – também de caráter habilitatório, consistiu na Investigação Social com a finalidade de averiguar atos da vida pregressa, bem como da vida atual do candidato.