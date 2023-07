Segunda via – 2ª VIA

Saber emitir 2ª via do boleto FIES é fundamental para manter o seu pagamento estudantil em dia. Afinal de contas, quando o boleto atrasa, juros são cobrados sobre ele e as suas finanças podem começar a ficarem mais bagunçadas.

Por isso, preparamos este guia com mais detalhes, apresentando um passo a passo completo, de como você pode fazer essa emissão. Acompanhe, tire as suas dúvidas e mantenha as suas contas em dia!

Como emitir 2ª via do boleto FIES?

Existem algumas formas de emitir 2ª via do boleto FIES, e nós te explicamos tudo no passo a passo a seguir:

Primeiro, você precisará acessar o site da Caixa, clicando aqui; Faça o seu login com CPF e senha. Se ainda não tiver cadastro, deverá fazê-lo nesse momento; Assim que a página carregar, você deverá clicar no botão “contrato”, descrito no topo da tela, no canto esquerdo; Feito isso, você deverá descer a página e visualizar os boletos que estão em aberto; Ao visualizar o boleto que deseja pagar, clique em “gerar boleto”; Depois que o boleto gerou, você poderá baixar o PDF no seu computador para imprimir e pronto.

Um ponto importante que devemos destacar é que esse site do FIES pode ficar instável em dias de “pico”. Por isso, quanto antes você emitir o seu boleto, mais fácil será na hora de acessar a sua conta. Caso contrário, você poderá se deparar com falhas e erros que prejudicam na hora de gerar o boleto e garantir o seu pagamento.

Como pagar o boleto FIES?

Agora que você já sabe como emitir 2ª via do boleto FIES, chegou a hora de fazer o pagamento da conta que está pendente, correto? Para isso, também não existe muito mistério. Se você baixou o seu PDF da segunda via, poderá imprimir em sua casa ou em uma gráfica para poder usar essa conta para pagar em uma lotérica próximo de você. Além disso, caso não queira imprimir, anote o número do código de barras e leve-o à lotérica, pois em algumas localidades esse método de pagamento também é aceito.

Outra forma de fazer o pagamento, de uma maneira bem simples, é usando a câmera do seu celular para pagar via internet banking. Para isso, será necessário acessar o app do seu banco, ir na aba de pagamentos de boleto e direcionar a câmera do celular para o código de barras do boleto que você acabou de emitir. Lembrando e abrir o código de barras no computador com uma boa luminosidade, para que o leitor da câmera consiga, de fato, detectar o número e fazer o pagamento.

Viu só como é simples emitir 2ª via do boleto FIES e também fazer o seu pagamento via lotérica ou até mesmo internet banking? Lembre-se, ainda, que você pode usar os buscadores de boleto, presentes em algumas contas digitais, como no Nubank, para receber o seu boleto no app com antecedência e não correr o risco de esquecer de pagá-lo. Assim, manter as contas em dia será muito mais prático e rápido. Apenas lembre-se de habilitar essa função no app, está bem?