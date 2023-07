Segundo a inteligência artificial, esse é o verdadeiro rosto de JESUS CRISTO

A imagem tradicional de Jesus Cristo, o profeta central do cristianismo, foi retratada com traços europeus por muitos séculos. Contudo, considerando a sua origem no Oriente Médio, a aparência real de Jesus provavelmente estava mais alinhada com a de um judeu da Galileia do primeiro século. Com o advento da tecnologia avançada, como a inteligência artificial, podemos ter uma visão renovada do rosto autêntico de Jesus.

A Descrição Bíblica de Jesus

A Bíblia, infelizmente, oferece poucas pistas sobre a aparência física de Jesus. No entanto, levando em conta sua origem geográfica e cultural, historiadores como Joan E. Taylor, especialista em estudos bíblicos e na história do cristianismo primitivo, sugerem que Jesus teria uma aparência mais próxima à de um homem tradicional do Oriente Médio – com cabelos escuros, olhos castanhos e pele morena.

A Imagem Simbólica de Jesus Cristo

Então, como surgiu a imagem estereotipada de Jesus com olhos claros e cabelos longos? As representações divinas ao longo da história geralmente são mais uma questão de idealização do que de precisão. Da mesma forma, o cristianismo pegou emprestado muitos elementos das culturas clássicas para representar Jesus.

A princípio, Jesus foi retratado como um bom pastor sem barba, semelhante a Apolo. Posteriormente, a partir do quarto século, prevaleceu a imagem inspirada em Zeus, com cabelos longos e barba, símbolos de sabedoria no mundo greco-romano.

Notavelmente, a Bíblia dá pistas dessa iconografia no livro do Apocalipse. João descreve a visão de uma figura semelhante ao ‘Filho do Homem’, com cabelos brancos, olhos como uma chama e um rosto brilhante como o sol – uma descrição que remete aos atributos divinos atribuídos a Zeus.

A Busca pelo Verdadeiro Rosto de Jesus

Apesar do conceito ocidentalizado da imagem de Jesus, o verdadeiro rosto de Jesus refletiria, sem dúvida, sua origem judaica. O documentário da BBC em 2001, liderado por Richard Neave, buscou descobrir o verdadeiro rosto de Jesus. Usando três crânios do primeiro século da região de Jesus e combinando tomografia computadorizada com modelagem 3D, eles produziram uma imagem que acreditavam estar mais próxima da realidade histórica (imagem acima).



Inteligência Artificial e a Imagem de Jesus

Com o surgimento da inteligência artificial, este processo passou por uma revolução. A IA tem sido usada para criar reconstruções faciais de figuras históricas. Os testes usando IA para gerar uma imagem realista de Jesus resultaram curiosamente na representação ocidental tradicional: um jovem de pele clara com cabelos longos e barba (foto acima).

Porém, na tentativa de uma reconstrução baseada em dados históricos disponíveis, a imagem de Jesus gerada pela IA se assemelhava à criada pela equipe de Neave: pele mais escura, olhos castanhos e cabelos mais curtos (foto abaixo). Será que este seria o rosto mais próximo do verdadeiro Jesus?

À medida que a IA evolui, nossa capacidade de obter insights sobre o passado, incluindo o rosto de Jesus, continuará a avançar. É uma perspectiva empolgante, que nos permite reconciliar a história com o simbolismo, reformulando nossas percepções no processo.