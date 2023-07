Segurança de Peso Pluma derruba fã que quebrou o palco

Um Peso Pluma fã está aprendendo da maneira mais difícil que a equipe de segurança do cantor não brinca – porque o fã foi esmagado enquanto pregava uma peça no palco !!!

O nivelamento digno de linebacker caiu neste fim de semana no show do cantor/rapper mexicano em Pittsburgh… e você pode ver o fã entrando no palco pelas costas de Peso enquanto ele e a banda se preparam para fazer sua reverência final.