Segurança de Victor Wembanyama não será indiciado por tapa em Britney Spears

De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas. … uma investigação sobre as alegações foi concluída na manhã de sexta-feira – e “nenhuma acusação será apresentada”.

TMZ revelou a história … Spears tentou chamar a atenção de Wembanyama enquanto estava do lado de fora do restaurante Catch no ARIA Hotel – mas em um esforço para manter a cantora longe da estrela do San Antonio Spurs, segurança de Wembanyama atingiu ela na cara.