Seleção feminina de futebol dos EUA fica em silêncio durante o hino nacional na Copa do Mundo

A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos não estava se sentindo muito patriótica durante a abertura da Copa do Mundo – e isso transparecia em seus rostos… com a maioria de boca fechada durante o Hino Nacional.

O jogo de estreia dos EUA contra o Vietnã aconteceu na sexta-feira na Nova Zelândia, e muitas pessoas não puderam deixar de notar que a maioria dos jogadores americanos estava optando por não cantar junto com “The Star-Spangled Banner” enquanto a famosa música tocava antes do pontapé inicial.

PELA PRIMEIRA VEZ, O HINO NACIONAL DO VIETNÃ É TOCADO NA COPA DO MUNDO FEMININA DA FIFA! 🇻🇳 pic.twitter.com/gflhypkC0r

Para piorar as coisas … os jogadores vietnamitas estavam praticamente todos cantando seu hino nacional, alto / orgulhoso ao que parece – com as mãos sobre o coração. O mesmo vale para quase todas as outras equipes internacionais que podemos ver – a FOX está cortando todos os hinos nacionais em sua página social.