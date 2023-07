Selena Gomez faz 31 anos e Internet acredita que ela é quase bilionária

Selena Gomez acabou de completar 31 anos – e com essa virada de página, a internet também a adornou com algumas grandes supostas notícias … ou seja, que ela é quase bilionária.

A cantora está sendo comemorada a torto e a direito no Twitter agora, porque no sábado … ela acertou o grande 3-1. Mas, mais do que apenas enviar votos de felicidades no dia de seu nascimento – parece que as pessoas também a estão parabenizando por esse enorme aumento em seu patrimônio líquido.

O número anunciado é de US$ 800 milhões. O site CelebrityNetWorth.com é quem está divulgando essa figura, citando as vendas de sua linha de maquiagem Rare Beauty como o fator X.

Esse novo patrimônio líquido inflado, que não é oficial, parece ligado a um recente Bloomberg relatório, que diz que o blush Rare Beauty de Selena, por si só, gerou cerca de US $ 70 milhões no ano passado … ao mesmo tempo em que afirma que RB deve buscar pelo menos 3x esse valor neste produto.

Se for verdade, certamente parece apoiar essa noção de que o patrimônio líquido da SG, de fato, saltou significativamente. No ano passado, seu império foi avaliado em cerca de US$ 95 milhões, ao todo.

Também serve como outro testemunho do sucesso que as celebridades encontraram no jogo de cosméticos. Claro, a própria Kylie Jenner se tornou bilionária com sua marca altamente lucrativa – e agora, parece que Selena está seguindo seus passos … e talvez até alcançando!

Falando em Rare Beauty, Selena gritou explicitamente em um post de aniversário. Ela escreve: “Sou grata por tanto em minha vida e uma das coisas pelas quais sou mais grata é o trabalho que pudemos fazer com o Rare Impact Fund por meio de @Rarebeauty. Por causa de VOCÊ, conseguimos aumentar a conscientização e aumentar o acesso a serviços de saúde mental para jovens. Esta é minha verdadeira paixão na vida”.

Ela continua: “As pessoas continuam me perguntando o que eu quero no meu aniversário, e eu digo a todos a mesma coisa, por favor, não me dê nada, mas se você quiser fazer algo no meu aniversário, por favor, doe para o Rare Impact Fund.”