Selena Gomez posta fotos impressionantes de biquíni enquanto navegava

Despiar uma quantidade alarmante de abuso dirigido ao seu físico, Selena Gomez fez a proverbial saudação de dois dedos para seus odiadores recentemente, postando um foto escaldante de biquíni de uma viagem de barco.

Gomez, que em breve verá o retorno do programa de sucesso ‘Only Murders in the Building’ no Hulu, postou uma série de fotos dela em um biquíni rosa pálido, que colocou seu busto proeminente em exibição.

O termo oficial para a roupa seria um top corpete decotado combinando com a parte de baixo do biquíni, e ela postou várias fotos em sua história no Instagram, mostrando a roupa e como sensacional ela ficou usando.

Junto com o conjunto rosa, Gomez também usou um macacão jeans, que não foi fechado, e um cinto com fivela dourada.

O despejo de imagens ocorreu após um passeio de barco com as amigas, que deu continuidade às comemorações de seu aniversário de 31 anos, ocorrido há uma semana.

Em outra das imagens, ela aparece usando uma bandana de tecido branco, enquanto seus cabelos esvoaçam alegremente com a brisa do mar.

Gomez continua solteiro

Como ficou claro por sua aparição bastante cômica na linha lateral de um jogo de futebol recentemente, Gomez continua a viver sua vida como uma mulher solteira.

Isso acabou com os rumores de que ela estava namorando Zayn Malik em março.

“Gosto demais de ficar sozinha #iamsingle”, postou Gomez no Instagram.