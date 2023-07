Selena Gomez recebe resposta implacável ao perguntar ao TikTok por que ela está solteira “Você tem mau gosto”

Selena Gomez teve uma resposta rude dos filtros do TikTok enquanto brincava com um filtro de realidade aumentada onde uma placa dizia “Por que estou solteira?”. Enquanto a cantora de Calm Down jogava, as respostas eram automáticas, e a que parou na testa dela foi uma que foi dura e respondeu “Porque você tem mau gosto”.

Selena Gomez recebe resposta automática do TikTok

A atriz e cantora de 30 anos também poderia ter obtido mais respostas, começando com “Fear of Intimacy” e “You Don’t Believe in Online Dating”, mas o que ela recebeu foi o comentário de mau gosto que a deixou sem palavras. .

Depois que ela viu a resposta, ela ficou imediatamente chocada e engasgou olhando para alguém, ela mais tarde legendou o vídeo “Bem, isso é rude tik tok,“.

Os fãs continuaram dizendo “Bem…”, escreveram os fãs na seção de comentários, enquanto outro acrescentou: “É verdade”, um terceiro escreveu brincando: “A mesma irmã, a mesma.”

A vida amorosa de Gomez tem sido pública, especialmente quando ela estava com Justin Bieber, já que eles eram o assunto da cidade, ambos eram jovens cantores pop e pareciam um bom casal.

Gomez namorou The Weeknd e Justin Bieber

Depois que eles se separaram, Gomez também namorou O fim de semana e, mais recentemente, ela estava ligada a Drew Taggart, o cantor do Fumantes inveteradosno entanto, ela acabou com os rumores imediatamente e disse que ela era solteiro em um Instagram post que ela apagou depois.

Em junho, Gomez também se divertiu enquanto ria das vicissitudes do namoro enquanto assistia a uma partida de futebol. Enquanto estava no estádio, Selena gritava com os jogadores “Eu sou solteiro. Eu sou apenas um pouco exigente. Mas eu vou te amar muuuuito.“

O vídeo com a legenda “O homem da luta lol.” rapidamente se tornou viral e inflamou sua seção de comentários enquanto os fãs a aplaudiam “tão identificável”, “hilário” e “tão real”.