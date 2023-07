Sem apostas barradas: Alexander Volkanovski e Brandon Moreno conseguirão manter seus cinturões no UFC 290?

Depois do que parece uma eternidade de mediocridade, o UFC é finalmente voltou em grande estilo com o UFC 290. Como sempre, o UFC faz sucesso na Semana Internacional da Luta e por isso o Sem apostas barradas os meninos estão aqui para fazer o mesmo, quebrando todas as lutas para este fim de semana.

Os co-apresentadores Conner Burks e Jed Meshew abrem o show falando sobre como estão animados para o UFC 290, e até mesmo conversam um pouco sobre Sean Strickland. Então é direto para a conversa 290 com Conner e Jed discordando sobre as três primeiras lutas! Muita discórdia nas fileiras esta semana, mas há uma coisa que todos podem concordar, Alexander Volkanovski, Yair Rodriguez, Brandon Moreno e Alexandre Pantoja vão dar um (Mike) Heck de um show no sábado.

Sintonize o episódio 52 de No Bets Barred.

