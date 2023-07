Semana começa com alerta de NOVO CICLONE

O Sul do Brasil se prepara para a chegada de um novo ciclone esta semana, trazendo consigo uma série de mudanças no clima e condições atmosféricas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas significativas em grande parte do país, com exceção do Centro-Oeste do Matopiba.

A Climatempo alerta que esse novo ciclone não deve ser tão intenso quanto o anterior, mas ainda assim podem ocorrer rajadas de vento com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora em algumas regiões, especialmente no Rio Grande do Sul.

Impacto no Sul do País

O Rio Grande do Sul será uma das regiões mais afetadas por esse novo ciclone, com previsão de rajadas de vento e chuvas ao longo da semana. Segundo o boletim da Climatempo, na quinta-feira e sexta-feira, o ciclone se afastará para o mar e a frente fria avançará, levando a um tempo mais estável no Rio Grande do Sul. No entanto, a chuva ganhará intensidade no litoral do Paraná e de Santa Catarina, onde é esperada chuva moderada ao longo do dia.

Previsão de Chuvas e Volumes Significativos

A previsão é de precipitações entre 30 e 50 milímetros ao longo dos próximos dias em grande parte do país, com exceção do Centro-Oeste do Matopiba. No entanto, os volumes mais significativos de chuva são esperados no litoral da Bahia, especialmente entre o Recôncavo Baiano e o Baixo Sul.

O Inmet alerta que nessa região podem ser registrados acumulados entre 40 e 60 milímetros, com alguns casos chegando a 100 milímetros.

Impacto no Nordeste e Norte do País

No Norte e Nordeste do Brasil, os impactos do ciclone serão mais brandos, com volumes de chuva mais significativos previstos para o litoral da Bahia. A umidade será aumentada com o avanço da frente fria a partir de quinta-feira em São Paulo, trazendo alívio para o clima seco. Enquanto na capital são esperadas máximas em torno de 24°C, algumas cidades do interior terão máximas entre 26 e 28°C.

Preparação e Cuidados Necessários

Com a chegada do ciclone, é importante que a população esteja preparada e tome os devidos cuidados para minimizar os impactos causados pelas chuvas e rajadas de vento. Algumas recomendações incluem:

Ficar atento às informações meteorológicas e aos alertas das autoridades; Reforçar a limpeza de calhas e ralos para evitar entupimentos; Evitar áreas de alagamento e locais propensos a deslizamentos de terra; Proteger janelas e portas com lonas ou fitas adesivas; Estocar água potável e alimentos não perecíveis; Ter um kit de emergência com lanterna, pilhas, rádio e medicamentos essenciais; Evitar o uso de aparelhos eletrônicos durante tempestades.



A chegada desse novo ciclone ao Sul do Brasil trará mudanças significativas no clima e condições atmosféricas. É importante que a população esteja preparada e tome os cuidados necessários para minimizar os impactos causados pelas chuvas e rajadas de vento. Ficar atento às informações meteorológicas e seguir as recomendações das autoridades são essenciais para garantir a segurança de todos.