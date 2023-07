Semana começa com Chuva e Geada e brasileiros precisam ficar em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) inicia a semana com previsões de clima que exigem atenção da população. De acordo com as informações divulgadas, há possibilidade de danos causados por dois fenômenos climáticos: geada e chuva.

Alertas do Inmet

O Inmet, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, emitiu quatro alertas amarelos, que representam “perigo potencial”. Dois desses alertas são relacionados à geada no Sul do Brasil, enquanto os outros dois se referem à chuva — no Nordeste e no Norte do país.

Alertas de geada

O primeiro alerta amarelo de geada abrange o sudoeste e o sudeste do Rio Grande do Sul. O segundo, por sua vez, se estende ao nordeste gaúcho, o sul de Santa Catarina e a área de serra entre os dois estados. Ambos os alertas são válidos até as 8 horas de hoje.

O Inmet salienta que o alerta amarelo devido à geada representa um perigo potencial para o agronegócio local. Isso se deve ao “risco leve de perda de plantações”, conforme explicado pelo órgão.

Além disso, há um aviso de que o frio pode ser intenso nessas duas faixas da Região Sul do Brasil, com a temperatura mínima podendo chegar a 3ºC em alguns municípios.

Alertas de chuva

Enquanto partes do Sul amanhecem com geada, áreas do Norte e do Nordeste enfrentam a chuva. São dois alertas do Inmet, válidos até as 10 horas de hoje.

O alerta de chuva intensa no Norte do país refere-se à faixa que engloba o noroeste do Amazonas e o norte de Roraima. São esperados acumulados de até 50 milímetros e ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora.



“Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, informa o Inmet, em relação aos danos que podem ocorrer devido à chuva intensa nessa parte do Norte brasileiro.

O último alerta é de acumulado de chuva na faixa litorânea do sul da Bahia. A área se estende da divisa com o Espírito Santo até a altura do município de Maraú. Nessa parte, o aviso é de “baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco”.

Considerações finais

É importante que a população se mantenha informada sobre as previsões do tempo e siga as orientações dos órgãos responsáveis, para evitar danos e garantir a segurança de todos. Acompanhe as atualizações no editorial de CLIMA E TEMPO do Notícias Concursos e esteja sempre preparado para as mudanças climáticas.

