‘Semana do tubarão’ revela sexo raro de ‘tubarão alienígena’, diz biólogo Forrest Galante

biólogo da vida selvagem Forrest Galante está literalmente mergulhando no desconhecido para explorar tubarões bizarros e raros – e embora o perigo potencial seja alto, ele diz que as imagens nunca antes vistas que eles capturaram fazem tudo valer a pena para ele.

Esse vídeo estará na frente e no centro na próxima semana para a “Semana do Tubarão” do Discovery, e Forrest se juntou a nós na sexta-feira no “TMZ Live” para nos dar uma olhada no que ele encontrou na costa da África do Sul … incluindo alguns hábitos de acasalamento violentos e brincalhões.