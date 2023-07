SEMED e SEMASDH lançam o Programa Penedo Inclusiva

A promoção de políticas públicas inclusivas estão na base do governo Ronaldo Lopes/João Lucas, prioridades inseridas principalmente nas escolas da Prefeitura de Penedo. Crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência estudam na mesma sala dos demais colegas e também são assistidas individualmente, com pessoal qualificado e material didático apropriado.

O trabalho que é referência em Alagoas gerou um crescimento de mais de 50% nas matrículas na Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em 2023, pasta que também investe na qualificação do pessoal que atende esses estudantes.

Prefeitura de Penedo capacita professores da Educação Especial

Agora, a SEMED e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) lançam o Programa Penedo Inclusiva, investimento que vai ampliar o trabalho com uso da plataforma digital Cognvox.

Criada em 2020 com base em pesquisa desenvolvida na Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Programa de Desenvolvimento Cognitivo Cognvox foi aplicado inicialmente em uma escola da rede pública pernambucana, com resultados bastante positivos, segundo Carlos Moreira, CEO da Cognvox.

“O progresso cognitivo dos estudantes varia de 40% a 45%”, explica Moreira sobre o programa idealizado para alunos e alunas de escolas públicas com algum tipo de deficiência intelectual (portadores de síndrome de down ou de paralisia cerebral) e também neurodivergentes, pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) ou transtorno do déficit da atenção e hiperatividade (TDAH).

Ele destaca que a parceria com a Prefeitura de Penedo foi viabilizada pela condição de referência do município e, principalmente, pela constatação dos investimentos em novas tecnologias, uma das frentes de atuação do Prefeito Ronaldo Lopes, gestor que moderniza a máquina administrativa e que transformou salas de aula em espaços que utilizam tecnologias inovadoras, com apoio do Google for Education ou da Trakto Educação.

A inclusão da plataforma tecnológica Cognvox chega para estimular o pensamento, a linguagem, a comunicação e o relacionamento dos estudantes especiais. “Mais do que um aplicativo, trata-se de uma política pública com forte impacto social que se baseia em três aspectos: plataforma tecnológica, atendimento psicológico das famílias e formação continuada da rede de professores”, informa Carlos Moreira.

“Nosso método científico é baseado na utilização de videografia para analisar o aluno e emitir um parecer, revelando suas potencialidades e limitações. Também disponibilizamos, através da inteligência artificial, mais de duas mil práticas pedagógicas, em dez formatos distintos, para serem trabalhadas pelo aluno de acordo com suas necessidades e a cada três meses, analisamos indicadores estatísticos que nos permitem identificar avanços e retrocessos do estudante em sua jornada de desenvolvimento”, explica CEO da Cognvox.

O Programa Penedo Inclusiva é mais uma iniciativa do governo que investe em educação, formando gerações de penedenses que terão um futuro melhor porque o conhecimento que recebem agora é de excelente qualidade, o que faz diferença para toda vida de cada aluno.