SEMED Informa: Chuvas em Penedo alteram o retorno de aulas presenciais em algumas escolas

Veja a lista das escolas que não terão aulas presenciais a partir dessa segunda

Desde o dia 06 de julho, a cidade de Penedo vem enfrentando fortes chuvas que trouxeram impactos significativos para algumas instituições educacionais locais. Neste contexto, a Secretaria Municipal de Educação, informa que algumas escolas terão a retomada das aulas presenciais adiada em virtude dos danos causados por estas intempéries.

As escolas afetadas, que seguirão com aulas remotas até que a situação seja normalizada, são: Escola São João Batista, Escola Glória Pimenteira, Escola Irênio Araújo, Escola Teotônio Ribeiro, extensão da Escola Irmã Jolenta e a Escola Paulo VI.

Contudo, é importante ressaltar que este adiamento se restringe unicamente às escolas supracitadas. Todas as outras instituições da Rede Pública Municipal de Penedo retornarão às atividades presenciais normalmente a partir de amanhã, dia 10. Apesar dos desafios apresentados pelo clima, a grande maioria dos estudantes do município voltará a ter aulas em suas respectivas escolas, conforme o previsto no calendário escolar.

A Prefeitura de Penedo reafirma seu compromisso em assegurar a continuidade do processo educativo de todos os alunos, adaptando-se, quando necessário, para superar eventuais obstáculos.

SECOM/PMP