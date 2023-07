Senado dos EUA publica oficialmente legislação sobre potencial revelação alienígena este ano

Fou décadas, o tema OVNI tem sido considerado um tabu e uma questão de debate interminável entre as pessoas. De um lado, há quem considere esse tema o mais importante da história da humanidade. Enquanto o outro lado constantemente descarta isso como ficção científica e até mesmo zomba da ideia de que a vida alienígena é real. Mas a legislação publicada em sexta-feira, 14 de julho de 2023 diz que pelo menos o Senado dos Estados Unidos está levando esse assunto a sério. Eles publicaram esta legislação que fará parte da próxima projeto de lei de defesa que será apresentado ao Presidente dos Estados Unidos em breve. Esta legislação é oficialmente conhecida como Emenda de Divulgação de Fenômenos Anômalos Não Identificados. Isso parece bastante direto para todos que querem saber se a vida alienígena é real.

Legislação contra agências de inteligência e o setor privado

Essencialmente, o plano desta legislação é dar ao presidente dos Estados Unidos o poder de montar um painel de 9 pessoas para estudar todos documentos ou material de origem não humana. Quem é ordenado pelo Governo a entregar esta prova são todas as Agências de Inteligência e o setor privado. É uma longa lista de todos os departamentos do governo que são suspeitos de ter algo disso em sua posse. Além disso, todas as agências aeroespaciais que possam ter esses materiais também. O objetivo é oferecer a divulgação completa deste tópico não apenas ao público americano, mas ao mundo inteiro.

Todas essas organizações terão 300 dias a partir da aprovação do projeto de lei para entrega de todos os materiais e é estritamente proibido destruir ou adulterar qualquer um deles. Esta é a primeira vez que o Senado usa linguagem como inteligência não humana ou aborda o assunto de maneira tão pública. Esta legislação é completamente bipartidária, o que significa que não haverá debate político sobre ela. Se passar, viveremos oficialmente em um mundo pós-divulgação. O que quer que isso signifique. A vida alienígena pode ser real afinal. O Senado sabe de algo ou eles nem teriam tentado forçar essa legislação.