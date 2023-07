Senai oferece vagas em 18 cursos gratuitos (Confira!)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), de São Paulo, está oferecendo mais de 12 mil vagas em cursos gratuitos em 18 áreas do setor industrial. Todavia, elas se dividem em automação, construção civil, eletroeletrônica, gestão, logística, mecânica, moda, tecnologia da informação, e muito mais.

A princípio, os cursos disponibilizados pelo Senai podem ser feitos de maneira presencial, ou ainda, semipresencial. A duração de cada capacitação varia considerando a área de atuação escolhida pelo aluno. No caso da modalidade presencial, pode-se escolher fazer as aulas no período da manhã, tarde ou noite.

Além disso, pode-se fazer os cursos em dias da semana, ou aos sábados. Neste caso é preciso considerar a disponibilidade da escola onde o aluno irá fazer o curso do Senai. Deve-se observar que a capacitação gratuita em áreas do setor industrial oferecida está disponível em mais de 92 escolas do Senai em São Paulo.

Desse modo, o processo seletivo para os cursos será realizado através de uma avaliação escolar do estudante, com uma análise de seu histórico ou de seu boletim escolar. Quem desejar fazer a capacitação oferecida nas áreas relacionadas à indústria deve ainda estar de acordo com alguns critérios.

Cursos gratuitos do Senai

Analogamente, para poder fazer os cursos oferecidos, é preciso que o aluno tenha mais de 14 anos de idade. Além disso, a renda per capita do estudante deve ser igual ou menor do que dois salários mínimos, ou seja, R$2.640. Vale ressaltar que mesmo se a pessoa informar que tem interesse, não há uma garantia de acesso à vaga.

Isso se deve ao fato de que haverá a aprovação do estudante, apenas se ele cumprir com os pré-requisitos. Além do mais, cada curso estabelece um critério próprio. O candidato poderá escolher vários cursos, mas não pode fazer mais de um ao mesmo tempo. Ou seja, ele deve concluir primeiro a capacitação escolhida.

Ademais, os estudantes devem, por essa razão, ficar atentos às datas de cada curso oferecido pelo Senai, o seu início e término. Como as informações sobre as capacitações são atualizadas a todo momento, é indicado que o aluno acompanhe o site todos os dias, para, dessa maneira, não perder as oportunidades e vagas.

Parceria com o Google

O Senai de São Paulo deverá capacitar mais de 90 mil profissionais através de uma parceria com a empresa Google até o ano de 2025. A princípio, a colaboração entre as duas instituições irá formar trabalhadores para atuarem nos setores de tecnologia e nuvem, e deve formar gratuitamente mais de 20 mil alunos até o final deste ano.

Dessa forma, a empresa apresentou as informações sobre o curso gratuito durante o evento Google for Brasil, realizado em São Paulo no final do mês de junho. Vale ressaltar que as duas organizações parceiras já capacitaram mais de 15 mil alunos desde agosto de 2022 para os cursos de Inteligência Artificial e Nuvem.

Para esse ano, o Senai e o Google estão oferecendo vagas para o curso de Associated Cloud Engineer, uma formação em Engenharia de Nuvem. O objetivo da capacitação é a de treinar os estudantes em computação em nuvem e inteligência artificial. Após a conclusão, os alunos aprovados irão receber o digital skill badges.



Você também pode gostar:

Este é um selo de reconhecimento do Google, que garante o conhecimento do profissional em um tipo específico de habilidade. Aliás, o curso de formação em Engenharia de Nuvem é presencial no Senai de São Paulo, e tem uma duração de mais de 75 horas, incluindo atividades práticas e teóricas.

Novo curso

O novo curso do Google e do Senai começou em julho, disponível em 15 unidades em São Paulo. Junto às formações de Implantação de Serviços de Inteligência Artificial em Nuvem, Google Cloud AI Foundations e Implantação de Serviços em Nuvem – Google Cloud Foundations, 20 mil alunos receberão uma certificação.

Em conclusão, os cursos oferecidos pela parceria entre o Google e o Senai, são uma ótima oportunidade para quem deseja obter uma maior formação na área de tecnologia. De fato, o mercado de trabalho busca cada vez mais por estes profissionais com uma boa formação e aptidão nesta área de atuação.