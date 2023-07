Sensação do Instagram, Veronika Rajek se oferece para ser a garota do ringue no confronto entre Musk e Zuckerberg no MMA

Smodelo lovakiano Veronika Rajek disparou para a fama no mundo dos esportes quando ela expressou sua admiração por Tom Brady No instagram. E agora, ela está de olho no potencial confronto de artes marciais mistas entre Elon Musk e Mark Zuckerberg.

Levando para o novo aplicativo da Meta, Tópicos, ela fez sua oferta de maneira bastante atrevida: “VE News: darei de graça meu serviço como RING GIRL, quando Elon Musk & @zuck fizerem a luta #probono.” Além de marcar os CEOs da Meta Platforms e do Ultimate Fighting Championship (UFC), ela também envolveu o presidente do UFC, Dana White, e a Barstool Sports.

Post de Veronika Rajek no novo app da Meta, Threads.Tópicos @veronikarajek

Mas espere, Musk pode não estar entusiasmado com a postagem de Rajek porque ela fez isso no Threads, que por acaso é uma plataforma rival do Twitter. No entanto, o Threads parece ter um começo estrondoso, tendo conquistado impressionantes 100 milhões de inscrições em apenas cinco dias, superando até mesmo o ChatGPT como a plataforma online de crescimento mais rápido.

As conversas de um Musk x Zuckerberg A batalha do MMA começou quando Musk respondeu a um tópico no Twitter discutindo o lançamento do Threads. Em seu estilo característico, o bilionário nascido na África do Sul brincou: “Estou pronto para uma luta na gaiola se ele estiver lol.” E adivinha? Zuckerberg, que não recua, respondeu ao desafio de Musk com uma história em sua conta verificada no Instagram, dizendo simplesmente: “Envie-me a localização”. Um porta-voz da Meta confirmou ao The Verge que Zuckerberg estava realmente falando sério com sua resposta.

UFC quer produzir a batalha

À medida que as notícias dessa troca se espalhavam como fogo, Presidente do UFC Dana White expressou seu interesse em produzir a tão esperada batalha. Mas espere, há uma reviravolta! Jake Paul, o polêmico YouTuber que virou boxeador, chamou White e ofereceu US $ 100 milhões para fazer a luta acontecer no Oriente Médio. Paul até propôs incorporar um elemento de caridade ao evento.

Enquanto isso, o TMZ informou que o Ministério da Cultura italiano estendeu uma oferta para sediar a luta Zuckerberg-Musk MMA em nada menos que o majestoso Coliseu, em Roma. Quão épico isso seria?

Apesar de suas agendas exigentes, os dois bilionários estão treinando com dedicação para o confronto potencial. Musk até compartilhou uma foto com a lenda do MMA Georges St. Pierre e treinador de jiu-jítsu John Danaher, mostrando seu compromisso. Por outro lado, Zuckerberg tem passado um tempo com o campeão dos médios do UFC Israel Adesanya e Campeão Peso Pena do UFC Alexandre Volkanovski.