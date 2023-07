Será que o seu benefício vai reduzir?

Não é de hoje que brasileiros têm se preocupado com os possíveis cortes no valor do Bolsa Família proveniente do pente-fino que o Governo tem feito no cadastro dos beneficiários. Porém, nem todo mundo sabe em quais circunstâncias o corte pode acontecer e tampouco o que fazer quando a redução é tida como “indevida”.

Por isso, reunimos perguntas e respostas para ajudar você a entender melhor esse assunto. Confira!

Quando pode haver cortes no valor do Bolsa Família?

Antes de qualquer coisa, devemos ter em mente que o propósito dos pagamentos do Bolsa Família é oferecer mais dignidade e qualidade de vida para pessoas que estão vivendo em situação de vulnerabilidade. Por isso, é muito comum acontecer pentes-fino para detectar quem realmente precisa do auxílio e quem apenas está se “aproveitando” da oportunidade de receber um benefício mensalmente.

Sendo assim, muitas vezes esse pente-fino também pode falhar. Dito de outro modo, é possível que seja detectado alguma irregularidade no benefício de uma pessoa quando, na realidade, ela está em dia com as regras do Bolsa Família. Porém, não se preocupe! Se porventura o seu cadastro for bloqueado indevidamente ou o valor que você recebe reduzir por conta de equívocos do sistema, é possível reverter a situação, está bem?

Com isso em mente, devemos ter a consciência de que o benefício será reduzido quando um ou mais familiares tiverem uma nova fonte de renda que desqualifique a família do recebimento do Bolsa Família. Por exemplo, se porventura você sempre recebeu o benefício, mas um membro da família conseguiu um emprego novo, essa nova renda entra para a conta da família. Consequentemente, há uma redução nos valores repassados via Bolsa Família.

A boa notícia é que esse repasse da metade do valor do Bolsa Família será mantido por, pelo menos, dois anos. Dessa maneira, a família tem um tempo hábil para se adaptar à nova realidade e se estabelecer no novo emprego.



Porém, é importante ter em mente que esse valor pago pela metade só será mantido se a renda mensal por pessoa não ultrapassar R$ 600, está bem? Caso os ganhos da sua família ultrapassem esse valor, não haverá apenas cortes no pagamento do Bolsa Família, como também o cancelamento do benefício.

O seu benefício reduziu sem você aumentar a sua renda? Veja o que fazer!

Ultimamente, muitos brasileiros têm relatado que os cortes no valor do Bolsa Família também estão acontecendo de maneira equivocada. Se isso aconteceu com você, saiba que é possível encontrar alternativas para resolver o problema.

Para isso, é muito importante procurar pelo CRAS mais perto de você para, assim, poder entender o que está acontecendo. Lembre-se também de reunir os documentos comprobatórios, como o seu comprovante de renda, por exemplo.

Dessa maneira, será possível atualizar o seu cadastro no CRAS e garantir que o benefício volte a ser pago corretamente.

Lembrando que se você tem uma nova fonte de renda, mesmo informal, é muito importante deixar isso claro, pois o Governo tem artifícios para saber a renda da sua família e o seu benefício poderá ser cancelado se você agir de má fé.