Serasa divulga comunicado importante sobre o BOLSA FAMÍLIA

O Serasa, reconhecendo a importância do Bolsa Família para a população e ciente das inúmeras dúvidas que surgiram em relação à inclusão no programa social, emitiu um comunicado de extrema relevância.

Dessa forma, com o objetivo de dissipar quaisquer incertezas e fornecer informações claras e precisas, a instituição privada se colocou à disposição para esclarecer os principais questionamentos relacionados à participação na folha de pagamento do programa.

Ao atuar como fonte de esclarecimento, o Serasa contribui para promover uma maior inclusão social, permitindo que mais famílias possam acessar o auxílio financeiro necessário para garantir sua subsistência e bem-estar.

Além disso, ao combater a desinformação e fornecer respostas confiáveis, a instituição privada desempenha um papel significativo na construção de uma sociedade mais justa e equitativa.

Vale ressaltar que, desde o seu relançamento em março de 2023, o programa de transferência de renda destinado às famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social passou por uma série de mudanças significativas.

Entre as principais alterações, destacam-se os reajustes de valores e a inclusão de benefícios adicionais, visando oferecer um suporte ainda mais abrangente e eficaz para aqueles que mais necessitam.

Então, reunimos aqui todas essas informações divulgadas pelo Serasa sobre o Bolsa Família para que você beneficiário, ou interessado em participar, possa esclarecer todas as suas dúvidas.

Atualizações do Bolsa Família

O novo Bolsa Família é uma reformulação dos programas anteriores, o Bolsa Família e o Auxílio Brasil. Da mesma forma, tem por objetivo oferecer suporte financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O programa foi relançado por meio da Medida Provisória nº 1.164/2023 e está em vigor desde 2 de março de 2023, com os pagamentos iniciando a partir de 20 de março.

Uma das principais mudanças é o aumento no valor do benefício, que agora será de no mínimo R$ 600,00 por família. Além disso, o novo Bolsa Família também traz benefícios adicionais para crianças, adolescentes e gestantes, buscando atender às suas necessidades específicas.



As famílias que fazem parte do programa receberão um acréscimo de R$ 150,00 por criança com idade de até 6 anos, o que contribuirá para garantir cuidados essenciais às crianças nessa faixa etária crucial para o desenvolvimento.

Para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, o benefício adicional será de R$ 50,00.

Adicionalmente, as famílias que tiverem gestantes também receberão um acréscimo de R$ 50,00, de forma a auxiliar nas despesas relacionadas à maternidade e aos cuidados pré-natais.

Quem pode participar do programa segundo as novas diretrizes?

As famílias elegíveis para receber o novo Bolsa Família devem atender a dois critérios principais. Primeiro, é necessário que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), que é um registro nacional que reúne informações socioeconômicas das famílias de baixa renda.

Esse cadastro é uma ferramenta importante para identificar e acompanhar os beneficiários dos programas sociais do governo.

Além disso, para se qualificar ao novo Bolsa Família, a renda familiar total deve ser igual ou inferior a R$ 218,00 por pessoa. Isso significa que a soma das rendas individuais de todos os membros da família, dividida pelo número de pessoas, não pode ultrapassar esse valor.

Vale mencionar que, esse teto foi atualizado recentemente. Isso porque, o valor anterior estava definido em R$ 210,00.

Posso solicitar um novo cartão do Bolsa Família online?

Por fim, é importante ainda mencionar essa outra dúvida comum em relação ao Bolsa Família que o Serasa se prontificou a esclarecer.

Então, respondendo de forma direta, atualmente, não é possível solicitar um novo cartão do Bolsa Família pela internet.

Assim, os novos cartões estão sendo substituídos gradualmente pelo governo, sendo entregues aos beneficiários no endereço cadastrado no CadÚnico ou podendo ser retirados pessoalmente no CRAS.

Logo, os beneficiários que já estavam recebendo o Auxílio Brasil passarão automaticamente a receber o novo Bolsa Família e poderão sacar o benefício utilizando o cartão que já possuem.

Todavia, caso seja necessário solicitar a segunda via do cartão, é preciso entrar em contato com a agência da Caixa Econômica ou ligar para a central de atendimento Caixa ao Cidadão no telefone 0800 726 0207.