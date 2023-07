SERASA faz COMUNICADO OFICIAL sobre CPF nesta SEXTA(21)

O Serasa Score é uma ferramenta extremamente importante quando se trata de crédito. Ele é calculado com base em diversos fatores, como histórico de pagamentos, quantidade de crédito utilizado, registros de dívidas e consultas realizadas. Mas, você já se perguntou como as consultas ao CPF podem influenciar o seu Serasa Score? Vamos descobrir!

Entendendo o Serasa Score

Antes de mais nada, é importante entender o que é o Serasa Score. Trata-se de uma pontuação que varia entre 0 e 1.000, e que indica as chances de um determinado perfil pagar as suas contas em dia nos próximos 12 meses. Dessa forma, quanto maior o score, maiores são as chances de o consumidor honrar compromissos financeiros.

Assim, quando uma consulta é realizada no CPF de um indivíduo, ela fica registrada no histórico e pode influenciar o Serasa Score. No entanto, o impacto de uma única consulta ao Score tende a ser mínimo e temporário.

Consultas frequentes e excessivas ao CPF podem indicar maior busca de crédito por parte do indivíduo, o que pode ser interpretado como um sinal de risco pelas instituições financeiras. Isso pode levar a uma diminuição do Serasa Score em até 60 pontos. Vale lembrar que a consulta ao próprio Serasa Score, feita pelo site ou aplicativo da Serasa, não tem influência na pontuação. Assim, você pode consultar seu Serasa Score quando quiser.

Como evitar consultas excessivas ao CPF

Solicite crédito apenas quando necessário Evite fazer várias solicitações de crédito em um curto período de tempo Mantenha seu histórico de pagamentos em dia

Como melhorar o seu Score

Existem algumas ações que você pode tomar para melhorar o seu Serasa Score. Algumas delas são:

Pagar suas contas em dia

Manter seus dados cadastrais atualizados na Serasa

Evitar a inadimplência

Mantenha-se informado sobre sua pontuação e use essas informações para melhorar sua saúde financeira.

Conheça o score CNPJ

Assim como o CPF, o CNPJ também possui um Score. Essa pontuação, que varia de 0 a 1.000, é formada a partir da análise de diversos dados, incluindo o relacionamento com o mercado, dados do Cadastro Positivo e informações negativas.



No Brasil, a responsável por calcular o Score CNPJ é a Serasa Experian, que conta com a maior base de dados da América Latina, expertise global e capacidade analítica.

A importância do Score CNPJ está no fato de que ele é uma medida de confiança financeira. Uma pontuação alta indica que uma empresa é confiável e tem uma boa capacidade de pagamento, o que pode levar a melhores acordos comerciais e condições de crédito.

Aumento da conscientização sobre o Score CNPJ

Os empresários estão se conscientizando cada vez mais da importância do Score CNPJ. De acordo com Cleber Genero, vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas (PMEs) da Serasa Experian, o percentual de empresários que consultam o Score de crédito PJ do próprio negócio aumentou de 19%, em março de 2022, para 35% no mesmo mês deste ano, um crescimento de 16 pontos percentuais.

Se você se sente confuso sobre como o Serasa Score funciona ou como melhorá-lo, não hesite em procurar aconselhamento financeiro. Pode ser uma boa ideia conversar com um consultor financeiro ou fazer uma pesquisa online para entender melhor suas opções.

Esperamos que este artigo tenha sido útil e tenha respondido a todas as suas perguntas sobre as consultas ao CPF e o impacto no Serasa Score. Fique à vontade para compartilhar seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo.