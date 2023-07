SERASA toma decisão e faz anúncio para deixar brasileiros completamente aliviados

Todos nós já passamos por momentos difíceis em relação às nossas finanças. Dívidas acumuladas, nome sujo e a sensação de estar sobrecarregado financeiramente podem afetar nosso bem-estar emocional. No entanto, há boas notícias para os brasileiros que estão enfrentando essa situação.

Segundo o Mapa de Inadimplência da Serasa, o número de pessoas inadimplentes no Brasil teve a primeira queda de 2023 em junho. Essa redução traz esperança e a oportunidade de se sentir aliviado.

O Número de Inadimplentes em Queda

De acordo com os dados divulgados pelo Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, em junho, foram registrados 71,45 milhões de negativados no país. Essa quantidade representa uma redução de 450 mil pessoas em relação ao mês anterior, o que corresponde a uma queda de 0,63%. Esses números são animadores, especialmente levando em consideração que desde janeiro deste ano, o número de negativados apenas aumentava no país, chegando a 71,9 milhões em maio.

Essa queda na inadimplência é significativa e pode sinalizar melhorias na saúde financeira dos consumidores. ,

Aline Maciel, gerente da Serasa Limpa Nome, destaca que, mesmo diante de um cenário econômico ainda desfavorável, com inflação e juros altos, essa redução representa um dado importante para o país.

O Programa Desenrola Brasil

Uma das razões para a queda na inadimplência e a oportunidade de se sentir aliviado é o Programa Desenrola Brasil, do qual a Serasa é parceira. Até a sexta-feira (21), quase 900 mil dívidas foram negociadas somente pelos canais da Serasa. Esse número é 80% maior do que a média de acordos habituais da plataforma.

O Programa Desenrola Brasil abrange a população com renda de dois salários mínimos até R$ 20 mil por mês. As dívidas podem ser quitadas nos canais indicados pelos agentes financeiros e podem ser parceladas em, no mínimo, 12 prestações. Além disso, pessoas que estavam incluídas no cadastro de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022 e possuem dívidas de até R$ 100 também poderão ter seus nomes retirados do cadastro de devedores.

Essa medida é uma grande oportunidade para aqueles que estão com o nome sujo e desejam se sentir aliviados. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 1,5 milhão de pessoas voltarão a ter acesso ao crédito com essa ação.

Como Funciona o Desenrola Brasil na Plataforma da Serasa



Para facilitar o acesso às informações básicas do Programa Desenrola Brasil, a Serasa lançou um site onde as pessoas podem encontrar todas as informações necessárias. Caso você tenha dúvidas sobre como funciona todo o programa e queira saber mais sobre as faixas de negociação disponíveis, você pode acessar o site da Serasa e conhecer todos os detalhes.

Esse programa é uma grande oportunidade para as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e desejam se sentir aliviadas. Através da negociação de dívidas, é possível encontrar soluções personalizadas e viáveis para cada situação. Portanto, não deixe essa oportunidade passar e aproveite para recuperar sua saúde financeira.

Ademais, sentir-se aliviado em relação às finanças é algo que todos nós desejamos. Com a queda na inadimplência e a oportunidade de negociar dívidas através do Programa Desenrola Brasil, oferecido pela Serasa, é possível alcançar esse objetivo. Através dessa iniciativa, milhões de brasileiros poderão ter seus nomes retirados do cadastro de inadimplentes e voltar a ter acesso ao crédito.

Não deixe essa oportunidade passar. Acesse o site da Serasa, conheça os detalhes do programa e dê o primeiro passo para se sentir aliviado em relação às suas finanças. Lembre-se, cuidar da sua saúde financeira é essencial para conquistar uma vida mais tranquila e equilibrada.