Sergio Garcia, fora do British Open Championship pela primeira vez desde 1997

Sérgio Garcia não estará presente no Royal Liverpool de 20 a 23 de julho no British Open depois de não ter conquistado uma das cinco vagas de qualificação em cada uma das quatro rodadas de qualificação. O espanhol, que chegou a liderar a classificação no final da segunda rodada – foram disputadas duas rodadas de 18 buracos – depois de dois birdies consecutivos nos buracos 5 e 6 de West Lancashire (par 72), jogou os 12 buracos finais em dois acima do par e com uma carta de 71 tacadas, a par das 67 iniciais, teve de desistir. Ele errou o alvo por três tacadas.

será a primeira vez Sérgio não estará no grande torneio europeu desde 1997. No ano seguinte, após vencer o British Amateur, terminou em 29º na última vez em sua carreira que brindou com champanhe por ter feito o corte, e iniciou uma sequência contínua de 24 britânicos consecutivos Abre – em 2020 não jogou por causa da pandemia.

garcia estreou-se em 1996, aos 16 anos, como o jogador de golfe mais jovem do século XX a disputar o torneio reitor, depois de vencer o Campeonato Europeu Amador no ano anterior.

Nas outras três etapas nenhum outro espanhol conseguiu se classificar. Perto estava David Puig, que terminou em sexto em Cinque Ports, embora três tacadas atrás. No momento, na ausência dos lugares dados pelo DPWorld Tour na Dinamarca e Escócia, estão em Liverpool: Rahm, Larrazabal, Campillo, Canizares, Otaegi, Arnaus e Ballester.