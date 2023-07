Sergio Perez se junta aos pilotos para culpar os diretores de corrida pelo acidente de Dilano Van’t Hoff: Não pode ser que estejamos correndo às cegas

euo acidente fatal ocorrido no último sábado em Spa-Francorchamps, no qual um jovem de 18 anos Dilano van’t Hoff perdeu a vida, causou alvoroço entre os pilotos, que às vezes ainda se sentem como operários quando as condições se complicam e a pressão aumenta para voltar à pista.

Van’t Hoff morreu em situação semelhante ao que aconteceu em 2019 com Anthony Hubert, no topo do Raidillon, na saída de Eau Rouge, com pouca margem de erro, pouca fuga e o perigo óbvio de saltar para fora da pista em caso de saída inesperada. Ambos foram atingidos quase no mesmo ponto, por ser uma área perigosa e por causa do outro grande culpado apontado pelos pilotos: a falta de visibilidade se chover e a pressa para continuar correndo.

“Claro que é uma curva perigosa, mas há muitas outras e nada se fala sobre isso, como a curva 1 na Arábia Saudita, que é cega e você acredita que não há carros”, disse. Max Verstappen explicou.

“Mas acho que é um pouco injusto culpar apenas Spa, e eu moveria um pouco as barreiras, ok, mas acho que antes de tudo você deve investigar por que eles reiniciaram a corrida.

“Estes campeonatos regionais têm muitos carros, talentos emergentes, eles provavelmente arriscam um pouco mais, porque querem provar em todas as corridas que são os melhores pilotos, e com essa visibilidade, era impossível ver qualquer coisa, Eu sei, você não vê nada. Você fica tipo, bem, acho que o cara na frente está indo direto, estou indo direto.

“Provavelmente foi exatamente o que aconteceu lá. Os pilotos estavam indo a toda velocidade porque não sabiam que havia um carro na parede ou do outro lado da pista. Portanto, há muitas coisas para melhorar.”

A Fórmula 1 deve seguir para Spa-Francorchamps na corrida final antes das férias de verão da temporada de 2023, mas há uma pressão crescente sobre os organizadores da corrida para introduzir mudanças no circuito, que já custou muitas vidas para o automobilismo moderno.

Corrida cega

Não se deve esquecer que a última fatalidade da F1, a de Júlio Bianchifoi precedido por pouca visibilidade em Suzuka, bem como chuva persistente. Checo Pérez acredita que o desejo de espetáculo muitas vezes compromete a segurança do motorista.

“Podemos melhorar essas barreiras, afastá-las, mas para mim o mais importante são definitivamente as condições da pista, porque acho que às vezes os diretores de corrida se sentem pressionados, provavelmente pelos fãs e pelas redes sociais, pessoas sentadas em casa pensando que o circuito parece bom para correr, mas a visibilidade é o mais importante”, Pérez admitido.

“E não é sobre o líder ou o segundo lugar, 10º, 15º, 20º. Basicamente, eles precisam ser capazes de ver. Então, acho que é algo que realmente precisamos forçar em outras categorias e também na Fórmula 1 para garantir que só corremos quando é seguro.

“Acidentes podem acontecer, mas você não pode ter situações em que os motoristas estão basicamente cegos e indo a toda velocidade, porque é quando esses grandes acidentes podem acontecer. Então, se isso significa atrasar a largada, tudo bem.”

O outro pódio na Áustria, Charles Leclerctinha a mesma opinião, assim como Fernando Alonso e Passeio de Lança mais cedo no dia.

“Não sei, realmente, se é a pista ou apenas a velocidade e a visibilidade”, disse Fernando Alonso.

“Acho que o mais importante é a visibilidade. Não é que não possamos pilotar em condições de chuva, quando vemos todas essas bandeiras vermelhas, atrasos e fãs ficando frustrados em casa e coisas assim. É assim que os monolugares trabalho agora, e a visibilidade é tão ruim que não podemos dirigir em certos circuitos em certas velocidades.”

Leclerc estava incrivelmente perto do final Bianchi e sua morte realmente impactou sua própria carreira na Fórmula 1, e ele acredita que a segurança do piloto precisa ser mais uma prioridade.

“Acho que com nossos carros atuais, o automobilismo agora, a quantidade de spray que havia, tenho certeza que era menor, porque o downforce agora é cada vez maior, o spray vai muito mais alto. Então, você não vê , você só espera que o cara à sua frente esteja a todo vapor e que não haja carros no meio da pista, mas isso não é suficiente.”