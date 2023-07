Sergio Rico saiu da unidade de terapia intensiva

Paris Saint-Germain goleiro Sérgio Rico deixou a UTI e seguirá sua recuperação no hospital Virgen del Rocio, em Sevilha, onde foi internado após sofrer um acidente de cavalo na peregrinação a El Rocio (Huelva) em maio

Falando aos repórteres depois de visitar o marido no hospital, sua esposa, Alba Silvadisse que o Paris Saint-Germain goleiro deixou a UTI na terça-feira, mudança que permitirá à família “estar com ele por 24 horas”. No entanto, ainda não há previsão de quando ele poderá receber alta do hospital.

Alba Silva recordou o difícil mês e meio, agradecendo a família por estar com ela “cem por cento”. Ela acrescentou: “Essa é a melhor coisa, e estamos muito felizes.”

Sergio Rico passou pelas fileiras do Sevilla

O goleiro de 29 anos veio das categorias de base do Sevilhaatuando como titular do clube entre as temporadas 2014-15 e 2018-19.

Ele jogou pelo PSG no sábado, 27 de maio, após ser convocado pela seleção francesa para a penúltima partida do campeonato francês. O confronto foi disputado em Estrasburgo, e o PSG empatou em 1 a 1 para o ganhar o título da liga.

Depois desse jogo, o goleiro foi para o vilarejo de El Roco, onde sofreu um acidente e foi levado ao hospital de Sevilha no domingo, 28 de maio, onde permanece desde então.