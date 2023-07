Serie A: Christian Pulisic é apresentado no Milan – e esclarece confusão sobre seu sobrenome

Christian Pulisic foi revelado como um novo AC Milão jogador, encerrando uma longa saga de transferências que durou cerca de um ano.

pulísico assinou um contrato de cinco anos com o Rossoneri e até conheceu a mídia italiana – com quem se divertiu um pouco em sua coletiva de imprensa introdutória na quinta-feira.

Pronúncia “pulísica” estabelecida

Dado Itáliaproximidade geográfica de CroáciaPulisic aproveitou a oportunidade na quinta-feira para pronunciar corretamente seu sobrenome – e até ofereceu uma alternativa abreviada.

Os repórteres italianos terão muitas oportunidades de escrever e conversar PuliEnquanto o Estados Unidos capitão assinou um contrato de longo prazo com São Siro – apesar da oposição de uma figura influente nos Estados Unidos. Com Pulisic em um flanco e ala de elite Rafael Leão no outro, Milão — recém-saído de um Liga dos Campeões aparição na semifinal – pode ser difícil de parar na próxima temporada.

Pulisic relembra os bons tempos no Chelsea

depois dele Milão chegada foi confirmada, pulísico teve tempo para publicar um Instagram postar agradecendo Chelsea e Blues fãs pelo apoio.

Pulisic, um dos últimos membros remanescentes do Chelsea em 2021 Liga dos Campeõesequipe vencedora, marcou 20 gols em 98 jogos na Liga Premiada e conquistou três troféus no Londres clube.

No entanto, Puli também ficou com a sensação de que não teve as oportunidades que merecia no Chelseae ele certamente estará procurando provar que seus ex-empregadores estavam errados uma liga.